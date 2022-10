Anquela, entrenador de la UD Ibiza: «Yo lo único que espero, de verdad, es no defraudar a nadie»

Juan Antonio Anquela ya ejerce con todas la de la ley como nuevo preparador de la UD Ibiza hasta final de temporada. El técnico jiennense, contratado de urgencia en la noche del lunes como recambio inmediato del destituido Javier Baraja, fue presentado oficialmente este martes como entrenador del conjunto celeste, al que dirigirá desde ahora con el objetivo de hacerlo crecer como bloque y asegurar su permanencia en la categoría de plata.

El veterano técnico andaluz, que en la mañana de ayer ya dirigió su primer entrenamiento con su nueva plantilla, aseguró en su presentación en Can Misses que llega a la entidad celeste «con ilusión» y con el claro propósito de revertir la complicada situación en la que se encuentra el equipo ibicenco actualmente en la tabla de clasificación.

Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, que junto a Miguel Ángel Gómez, director deportivo, acompañó a Anquela en su presentación, puso en valor la amplia trayectoria y la gran experiencia del técnico jiennense en Segunda División, al tiempo que se mostró esperanzado en que su trabajo al frente de la plantilla celeste pueda tener un final feliz.

«Me atrevería a decir que Juan Antonio Anquela es actualmente el entrenador en activo que más partidos ha dirigido en la Segunda División. Conoce muy bien la categoría y ya en mayo era una de las primeras opciones que teníamos para dirigir al equipo. Y ha sido la única opción que hemos manejado ahora en el mercado», reconoció el máximo dirigente del club.

Por su parte, Anquela, afirmó que su único deseo ahora mismo es que su equipo «compita».

«Yo lo único que espero, de verdad, es no defraudar a nadie. Yo lo voy a intentar desde el primer segundo con todas mis fuerzas y con toda mi energía, que creo que la tengo», indicó Anquela, que también comentó: «Me he encontrado un equipo predispuesto, un equipo con el que el fútbol ha sido injusto. Y lo único que esperamos es revertir eso a base de trabajo, de orden y de competir. En Segunda División la palabra clave es competir. Y competir es una palabra que engloba muchas cosas. Creo que este equipo está preparado para hacerlo y que puede bailar a muchos ritmos. Me he encontrado con una plantilla con ilusión y muchas ganas de revertir esto, que es complicado, es cierto, pero porque la Segunda División es así y no hay que darle más vueltas al tema».

Asimismo, el nuevo entrenador de la UD Ibiza recordó que ha estado en muchos clubes e incidió en que la entidad celeste tiene «una idiosincrasia muy particular», al tiempo que se mostró convencido de que la UD Ibiza «va a crecer» porque «es un club que se merece mucho».

En cuanto al trabajo a realizar para tratar de comenzar a darle la vuelta a la situación del equipo en la competición liguera, Anquela declaró que «el plan es trabajar».

«El plan es trabajar, trabajar y trabajar. Y hacerles creer a estos futbolistas que pueden dar mucho más. Y yo estoy convencido de que lo van a dar. En el fútbol, como en todo en esta vida, la cabeza es muy importante, y hay que reforzar esas cabezas. Contentar a todos es imposible, pero pedirles trabajo a todos es algo que está claro porque la manera de que se divierta una afición es ganando», señaló el nuevo preparador del plantel ibicenco.