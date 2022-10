Pepe Torres: «Los deportes de fuerza como la halterofilia no son lesivos, es un mito»

José Torres (Ibiza, 20-05-76) adoptó el deporte como un estilo de vida desde muy joven y ha conservado como pocos la constancia y el sacrificio para adaptarse a nuevas disciplinas y seguir rindiendo al máximo. Pero ha sido ahora, con 46 años, cuando Pepe ha alcanzado la gloria tras convertirse en campeón de Europa máster de halterofilia, el deporte olímpico que lleva por bandera desde hace solo cinco años, en los que ya ha sido doble campeón de España. Pero sin ayudas públicas, competiciones como el Mundial de EEUU son un imposible para el respetado entrenador del Club Halterofilia Ibiza.

¿Cómo se siente un campeón de Europa máster de halterofilia?

Pues fue una sensación un poco extraña porque durante la competición me lesioné y lo pasé bastante mal, con mucho dolor, angustia las semanas anteriores y ansiedad de dormir poco, comer mal… Tenía muchas expectativas y muchas ganas del Europeo pero podría haberlo gestionado bastante mejor. Era mi primer europeo y me exigí mucho. Sabía que podía hacerlo bien y eso me generó ansiedad.

¿Era la competición más importante de su carrera?

Sí, venía de ganar el Campeonato de España en mayo y para mí era un reto, como subir de escalafón. Me preparé a conciencia y al final salió bien, estoy muy contento. Hace unos años jamás hubiera pensado que tendría una medalla de oro europea.

¿De dónde le viene esa pasión por este deporte?

Yo antes hacía CrossFit, que es un deporte que aúna múltiples disciplinas deportivas: atletismo, gimnasia deportiva y mucha halterofilia. Varios movimientos son olímpicos. Empecé así, después de muchos años me fuí metiendo en la halterofilia porque Magí Copa fundó el Club Halterofilia Ibiza. Es un deporte muy exigente técnicamente, psicológicamente es muy duro pero me metí de lleno. En las primeras competiciones tenía buenos resultados, no se me daba mal.

¿Cómo ha sido su evolución y cómo prepara las competiciones?

Cuando empecé a competir decidí dar el paso de ser entrenador y en 2020 me saqué el título de entrenador nacional de halterofilia. Es un deporte que necesita de una preparación bastante rigurosa, no puedes llegar al gimnasio y ponerte a levantar como un loco. Dos meses antes de la competición tienes que hacer una programación para llegar en tu máximo estado de forma. No puedes quemarte y no rendir. El entrenamiento debe ir de menos a más, cada cuatro o cinco semanas hacer una de descarga. Dar un paso atrás para coger carrerilla.

¿Ser atleta veterano supone quedar al margen de ayudas públicas y patrocinios privados?

Este es un tema importante. En diciembre tenía el objetivo de ir al Mundial en Orlando (EEUU), tenía muchísima ilusión de ir. Lo hablé con mi entrenadora y nos planificamos ir, estuvimos mirando el tema de las ayudas y resulta que cuando tienes más de 35 años no hay ningún tipo de ayuda individual al deportista. Es una pena porque yo entreno igual o más que alguien de 20 o 30 años. Tengo una disciplina brutal y capacidad de sacrificio, y compito al máximo nivel de mi categoría. Lo hago extensible a cualquier deporte, que llegas a una edad que a nivel individual no hay ninguna ayuda.

¿Qué presupuesto necesitaba para viajar al Mundial?

Para ir mi entrenadora y yo, por una semana con alojamiento, dieta y competición nos salía por unos 6.000 euros. Renuncié, pagué la inscripción pero tuve que renunciar por la falta de ayudas. Es una pena porque al ganar campeonatos de España y de Europa paseo el nombre de Ibiza, de Balears y de España por todo el mundo. Que no tengas un respaldo de las instituciones, es una pena.

¿Conocen su situación las administraciones de la isla?

Sí, de hecho hice una presentación con el objetivo del viaje, con el palmarés que tengo, justificando el presupuesto con una memoria económica de posibles gastos, y tras una reunión en el Consell la respuesta fue negativa. Lo curioso es que luego me felicitan por carta cuando gano una competición. Es lo que tienen los deportes minoritarios. Al final parece una cuestión subjetiva.

¿Esto le desmotiva de cara al futuro?

No porque sé la realidad que hay y al final la acabas aceptando. No vas a dejar de hacer deporte por no tener el respaldo de las instituciones. Yo lo hago porque me gusta y aunque salga de mi bolsillo, seguiré yendo a las competiciones. Mientras pueda, lo seguiré haciendo. El año que viene es el Europeo en Irlanda y el Mundial en Polonia, donde sí que iré porque el gasto es mucho menor.

¿Qué es lo más complicado de seguir al máximo nivel después de los 40?

Como en todos los deportes, lo más importante es tener una buena planificación, conocer tus límites y estar bien asesorado por un buen entrenador que te guíe por el camino que toque. Lo más complicado es compaginarlo con la familia. No tienes todo el tiempo que te gustaría, pero al final a esta edad haces lo que te gusta. Nadie te obliga a ir a entrenar ni te exige resultados, lo haces porque amas este deporte.

Pero la halterofilia puede ser un deporte muy lesivo, ¿está indicado para todo el mundo? ¿Con la edad no se resiente el cuerpo?

La halterofilia está indicada para todo el mundo. Obviamente la carga de peso que pondrás no será la misma con 30 años que cuando tienes 80. En el Europeo máster, que va por categorías de edad, había una de máster 80, tenías que verlos levantar esos pesos, es una pasada. Si tienes salud, te cuidas, tienes unos buenos hábitos, la halterofilia no por levantar peso te tienes que lesionar; es un mito, los deportes de fuerza no son lesivos. Lo que es lesivo es una mala planificación, una mala programación. Cuando jugaba al baloncesto siempre me lesionaba, que si un esguince, un dedo roto… En los cinco años que llevo en halterofilia, no me he lesionado de esa forma.