El jiu-jitsu brasileño de Cobrinha seduce a Ibiza con ‘su arte suave’

En auge. El jiu-jitsu brasileño (o BJJ) es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal que se centra esencialmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. De ahí que reciba el calificativo de ‘arte suave’. Actualmente atraviesa por un período de expansión en todo el mundo sin precedentes, gracias a la eficacia probada de su técnica y táctica de combate.

Los aficionados a las artes marciales y los practicantes de jiu-jitsu brasileño vibraron y disfrutaron al máximo este fin de semana en la isla de Ibiza de la presencia del seis veces campeón del Mundo de la especialidad en el peso pluma, el brasileño Rubens Charles Maciel ‘Cobrinha’.

Y es que la oportunidad de compartir una gran masterclass y una experiencia cercana junto a todo un gran maestro de la talla de ‘Cobrinha’ supuso uno de los grandes alicientes dentro del completo programa de entrenamiento intensivo que se organizó en el pabellón de Sa Blanca Dona a través del evento Roll in Ibiza ‘Enjoy BJJ’, que ha congregado durante tres días en la isla a medio centenar de alumnos y luchadores de alto nivel de procedencia local, nacional y del extranjero.

Sobre la experiencia vivida en el evento Roll in Ibiza ‘Enjoy BJJ’, Rubens Charles Maciel ‘Cobrinha’ asegura a Diario de Ibiza que ha quedado muy gratamente sorprendido con la actividad y que está completamente «encantado» con la gente y con la isla de Ibiza.

«La gente de Ibiza me ha parecido muy buena. Es gente muy atenta, con mucho interés y muy receptiva. Creo que hay muchas ganas de aprender jiu-jitsu brasileño aquí», indica el competidor brasileño, antes de adelantar su entera predisposición para volver a repetir la experiencia en la isla: «Lo primero que quiero decir es que me gusta mucho la isla de Ibiza y que deseo repetir aquí en esta actividad, si es posible, todos los años. Pienso que contar aquí en Ibiza, en esta isla tan maravillosa, con Morena Cuba y con Raúl Abad como profesores es todo un honor para nosotros y para todas aquellas personas que quieran aprender a hacer jiu-jitsu brasileño».

En cuanto al nivel técnico de los participantes del Roll in Ibiza ‘Enjoy BJJ’, el luchador carioca valora las aptitudes de los asistentes, al tiempo que incide en la importancia de estos encuentros para perfeccionar los diferentes aspectos técnicos y compartir entre todos las experiencias adquiridas.

«El nivel técnico de los deportistas me ha parecido muy bueno. Si quieres aprender a hacer un jiu-jitsu brasileño de calidad tienes que procurar ir a una academia cualificada, como es el caso de Art of Flow Ibiza Academy, un centro de aprendizaje que yo desde aquí voy a recomendar a todos los interesados en practicar este deporte», señala el seis veces campeón mundial del peso pluma.

Un balance muy positivo

Por su parte, Morena Cuba, una de las organizadoras del evento Roll in Ibiza ‘Enjoy BJJ’, que es instructora con la titulación de TAFAT y cinturón negro desde 2017 en la disciplina de jiu-jitsu brasileño, explica que las sensaciones durante los tres días de la actividad en Sa Blanca Dona han resultado «buenas» y «muy positivas para todos los alumnos y asistentes».

«La sensación, en general, es muy buena. El simple hecho de que el Consell de Ibiza nos pudiera dejar hacer este evento en Sa Blanca Dona, que es un espacio mucho más amplio y más cómodo, ha hecho que la propia gente de la isla sintiera que era un evento abierto para todo el mundo» comenta la promotora del Roll in Ibiza ‘Enjoy BJJ’, que, además, matiza: «Todos los participantes han quedado muy contentos con esta experiencia en Ibiza. Ha venido gente de Barcelona, Madrid y desde Austria. El hecho de no tener la presión de tener que competir, sino solamente disfrutar del deporte en sí y de la isla, aunque han sido muchas horas de entrenamiento intenso, ha sido muy satisfactorio para todos».

En cuanto a los planes de futuro de la actividad, Morena Cuba afirma que el reto es seguir creciendo y trabajando para convertir esta cita en Ibiza en un referente internacional para los aficionados y deportistas del jiu-jitsu brasileño.

«Nuestro objetivo es organizar anualmente el Roll in Ibiza ‘Enjoy BJJ’. La primera edición que hicimos fue en el año 2019, pero luego, por todo el tema del covid, lo tuvimos que parar. El año pasado lo volvimos a hacer, aunque a menor escala en nuestra academia, pero pensamos en la posibilidad de poder hacer un evento mayor porque cada vez vemos que hay mucha más gente interesada en venir», resalta la organizadora del campus de entrenamiento, no sin antes destacar: «Tener a Rubens Charles Maciel ‘Cobrinha’ aquí en Ibiza ha sido una pasada y todo un privilegio. Es una persona muy cercana, afable y muy fácil de tratar. Lleva tantos años haciendo seminarios y masterclass por todo el mundo que las técnicas las explica con unos detalles que hacen que sean muy sencillas de entender. Ha sido una súper oportunidad para todos nosotros porque no es fácil ni muy habitual que venga un gran campeón como él a visitarnos en la isla».