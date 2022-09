Abelardo: «Si yo fuera el entrenador del Ibiza igual vería penalti claro como Baraja»

Abelardo Fernández acabó opinando sobre la jugada que marcó el final del partido en El Molinón tras las manos no señaladas sobre Zarfino. «Creo que la acción sí puede revisarse si el árbitro en el VAR cree que no está suficientemente separada. En otras acciones que dependan de un contacto el VAR en teoría no puede entrar a valorar. Eso no lo explicaron. Hay una mano, el árbitro la señala y el VAR la revisa varias veces para decidir que no es penalti».

Tras reconocer que «uno siempre sufre» con un resultado tan justo ante un rival que apretó como el Ibiza, Abelardo añadió sobre el posible penalti que «el balón golpea en la mano, eso no se puede negar». «Lo que creo es que no tiene intención de jugar el balón y no la tiene lo suficientemente separada. Yo, igual soy entrenador del Ibiza y vería penalti claro como le sucede a Baraja», subrayó el técnico del Sporting de Gijón.