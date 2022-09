Enrique Morcillo, de Ibiza, el mejor español y 53º en el Mundial de Dinamarca: "No hemos podido hacer milagros"

Enrique Morcillo ha dado un nuevo golpe de mando en el mountain bike nacional tras ser el mejor clasificado de la selección española en el Campeonato del Mundo de MTB ‘cross-country’ maratón, celebrado esta mañana en la localidad danesa de Haderslev. El ‘biker’ ibicenco finalizó la durísima prueba con los 140 mejores especialistas del mundo en el puesto 53 de la general, después de completar los 120 kilómetros de recorrido en un tiempo de 4:28:32.

Tras superar con éxito su participación en el Mundial, Morcillo explicó sus sensaciones en declaraciones a la Federación Española de Ciclismo: «Se ha hecho más dura de lo que me pensaba. La primera vuelta nos hemos quedado Sergio y yo en un grupito donde no colaboraban. Entonces, a medida que pasaban los kilómetros nos sacaban más tiempo y solo tiraban los mismos. No hemos podido hacer milagros».

El ciclista de Santa Eulària reconoció que no tuvo piernas para más, aunque celebró haber terminado la dura carrera. «Al final era llegar lo más delante posible pero no quería dejarme la vida para hacer el 40 y digo, bueno, me meto en el grupito y avanzaré a medida que vaya reventando la gente. Al final en la última vuelta el que he reventado he sido yo [risas]. Pero contento, hemos acabado que no es poco», añadió el ibicenco.

Su compañero Sergio Mantecón, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de España (con Morcillo fuera del podio tras sufrir una avería), llegó un puesto por detrás del ibicenco pero a más de un minuto y medio de distancia (4:29:46). Completaron la actuación española en Dinamarca Francesc Guerra, en el puesto 70 con un crono de 4:35:17, y Roberto Bou, en la posición 83 con 4:39:58.

La victoria ha sido para neozelandés Samuel Gaze con un registro de 4:16:51. El alemán Andreas Seewald y el danés Simon Andreassen le acompañaron en el podio.