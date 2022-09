Mateusz Bogusz y Coke Andújar han expresado este mediodía su ilusión y ganas por ayudar a la UD Ibiza durante la presentación oficial de ambos futbolistas en la sala de prensa del estadio Palladium Can Misses. Allí, el presidente Amadeo Salvo ha pedido paciencia al entorno celeste tras el mal inicio liguero, donde se ha sumado un punto de 12 posibles, y ha asegurado que la plantilla actual es mejor "en todas las líneas" que la de la pasada temporada y que el equipo "va a funcionar bien" y "fructificará" a lo largo del curso. "Ahora es el momento de la verdad", ha subrayado en referencia a la llegada de cuatro fichajes en los últimos días y a la situación clasificatoria del equipo.

Ambos futbolistas han reconocido que necesitan tiempo para alcanzar el nivel competitivo necesario para ganarse un puesto en el once. "Creo que necesito entrenar con el grupo tres o cuatro semanas y espero estar listo para debutar en octubre", ha indicado en inglés el polaco Bogusz, quien ha reconocido que su periodo de baja tras la operación de rodilla "ha sido duro". "Han sido siete meses sin poder jugar al fútbol, he entrenado duro, muchas horas de gimnasio, estando solo, pero la recuperación está siendo rápida y estoy muy contento de que la UD Ibiza me dé esta oportunidad. Muy contento de volver y espero que tengamos una buena temporada. Espero en tres o cuatro semanas estas listo para debutar", ha puntualizado. El atacante de 21 años también ha valorado la plantilla, que considera mejor que la anterior, y sus opciones para competir por un puesto con hombres como Suleiman, Herrera o Nolito.

"No he entrenado lo suficiente con la plantilla, no sé dónde querrá el míster que juegue pero es buena la competencia, tener muchos buenos jugadores será bueno para el equipo. Para mí da igual jugar en el centro, en la izquierda o en la derecha, lo importante es jugar y jugar bien", ha indicado Bogusz antes de añadir que "hay muchos nuevos jugadores y son buenos". "Entrenando creo que el nivel es todavía más alto que la temporada pasada y estoy feliz por esto".

Por su parte, Coke Andújar ha puntualizado que aunque tenga 35 años, quiere "seguir mejorando" porque, en su opinión, "nunca se toca techo". "Se puede seguir mejorando. Ahora un nuevo míster querrá cosas nuevas de ti. Lo primero es ayudar al equipo, estar bien físicamente y poder sumar desde el rol que tenga. Si todos tenemos esa misión dentro del vestuario va a ser muy positivo, tengas 35 o 22 años", ha señalado el lateral procedente del Levante, donde apenas participó el pasado curso después de tres años como líder y capitán del vestuario. "El año pasado fue difícil porque el equipo estuvo en descenso durante todo el año. Personalmente, frustrante por no poder participar los domingos. Me he sentido muy importante en el Levante y así me lo han hecho saber todos allí. El fin de semana participaba menos, pero ya no eran decisiones mías. Yo sumaba hasta donde podía, no estaba en el terreno de juego pero intentaba influir en mis compañeros para que su rendimiento fuera mejor, eso es lo que creo que debe aportar un jugador, tanto si tiene muchísimos minutos como he tenido toda mi carrera, como desde el banquillo", ha manifestado el carrilero madrileño, poseedor de tres Europa Leagues con el Sevilla FC.

Sobre su fichaje por la UD Ibiza tras toda una carrera en Primera División, Coke ha asegurado que llega "con muchísimas ganas a un proyecto muy interesante que está en constante crecimiento" y que entiende el fútbol "como una suma de todos los individuos a un bien común". "Y para eso vengo, para aportar mi granito de arena desde la experiencia y el día a día. Ir completando entrenamientos para ir subiendo el nivel de lo que uno necesita de gasolina; los entrenamientos que estoy completando son satisfactorios, pero aún queda: con el resto voy con bastante tiempo de desventaja, pero para lo que el míster y el grupo necesiten. Se puede aportar experiencia a un grupo que tienen muchísima capacidad futbolística para afrontar todo lo que viene".

Asimismo, Coke considera que la plantilla tiene que "ir creciendo para que esos puntos lleguen". Son cuatro partido. Te pilla al principio y bueno, pero muchos equipos estarán cuatro jornadas seguidas sin ganar. Parece que la necesidad de esa primera victoria que relaje sobrevuela el ambiente, pero hay que ser competitivos y crecer, el equipo debe ser más contundente en las dos áreas, que es lo que busca el míster. Esta semana ha estado incidiendo en que la posesión sea incisiva y busquemos portería rival, seguro que van a llegar las victorias", ha esgrimido el lateral, quien sostiene que la plantilla celeste tiene "mucha capacidad técnica". "Hay gente joven pero que está demostrando que puede dominar partidos, van a ir creciendo con el bagaje que vayan adquiriendo. Que vayan sumando, capacidad hay y lo han demostrado al estar en el Ibiza, un club con aspiraciones de seguir creciendo; que se quieran comer el mundo", ha declarado Coke, que para el domingo frente al CD Tenerife confía en que la UD Ibiza "tenga esos momentos de dominio y que se puedan aprovechar", siendo "más contundentes, llegar más al área y ser más incisivos".