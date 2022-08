Marc Tur tras su descalificación: "Es un muy mal resultado. Tengo mucho trabajo por delante"

Marc Tur ha sido descalificado este martes en la prueba de 35 kilómetros marcha del Campeonato de Europa de Múnich (Alemania) después de recibir la cuarta amonestación en el kilómetros 23 de carrera, cuando marchaba en la séptima posición. Como en el Mundial de Eugene (EEUU) disputado hace menos de un mes, el atleta de Santa Eulària no ha podido finalizar la competición después de que los jueces le hayan expulsado por errores en la técnica de carrera.

En declaraciones a Diario de Ibiza, el deportista de 27 años ha reconocido el duro golpe que supone volver a ser descalificado en una gran cita internacional. «No ha vuelto a salir, del Mundial al Europeo he intentado hacer varios cambios en la técnica, pero no han sido suficientes. En el kilómetro 22 me han sacado dos tarjetas, las han subido al instante y me he quedado fuera», ha explicado a través de un audio de voz, en el que califica de «muy mal resultado» el alcanzado en Múnich. «Una temporada dura, difícil; me quedo con la primera parte, el Campeonato del Mundo por equipos que me salió bien. Pero la segunda no ha salido como esperaba», añade.

El marchador ibicenco pone punto y final a la temporada y piensa en «descansar». «De cara a la siguiente –añade– se que tengo mucho trabajo por delante y mucho por mejorar».