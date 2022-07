Fabio Lottero: «Para mí es todo un honor competir en el Rally Dakar con la bandera de Ibiza»

Fabio Lottero, piloto italiano de rallies afincado en Ibiza desde hace más de diez años, ha iniciado ya su particular cuenta atrás para su primera participación en el Rally Dakar, en el que competirá a principios de 2023 en la categoría de motos. El piloto transalpino, natural de Bordighera, un pequeño pueblo en la frontera con Francia, asegura a Diario de Ibiza que respira y siente como un ibicenco más, dado que considera a la isla pitiusa como su hogar de acogida y su segunda patria. Es por eso que el deportista italiano, que competirá bajo licencia federativa balear y adscrito a Ibiza Motor Club, con el soporte de Rutas World y con el apoyo del Consell de Ibiza, recalca que siente «un enorme orgullo» por poder defender el pabellón de la isla de Ibiza en una competición que para él constituye «un sueño hecho realidad» .

«Para mí correr en el Rally Dakar es un sueño que tengo desde que era un niño. Cuando yo era aún muy pequeño, con solo ocho años, ya me levantaba de madrugada para poder ver los resúmenes de la carrera que emitían por el canal de Eurosport cuando la mayoría de mis amigos a esa edad no sabían aún ni lo que era este rally», detalla Fabio Lottero, antes de indicar: «Yo vengo del mundo de la bicicleta, que practiqué desde los siete hasta los catorce años, pero probé las motos de enduro y dejé ya por completo la bicicleta aparcada. Cuando conocí lo que eran las motos fue como un amor a primera vista».

Desde entonces, Fabio Lottero declara que ha tenido que trabajar mucho para poder prepararse para llegar a competir en el Rally Dakar, una cita a la que acudirá con la satisfacción de luchar por dejar el nombre de Ibiza lo más alto posible.

«Después de dejar el enduro y las motos por un largo tiempo por cuestiones de trabajo, hace tres años decidí empezar a entrenar otra vez, y, a partir de ahí, fue un no parar. Acudí al Rally de España, al Baja Extremadura y a Marruecos. Y allí, en Marruecos, se me abrió otro mundo que no conocía y vi que ahí tenía mi posibilidad de poder aspirar a ir al Dakar. Así que me dije que tenía que intentarlo. Y, ahora, llevo dos años a tope y sin parar porque tenía claro lo que debía hacer para cumplir mi sueño. Un sueño que, además, es para mí una doble satisfacción por poder cumplirlo encima defendiendo a Ibiza, a la que siento como mi propia casa», explica el piloto transalpino del Ibiza Motor Club.

No obstante, no todo en la trayectoria de Fabio Lottero ha sido un camino de rosas, ya que se las ha tenido que ingeniar prácticamente partiendo desde la nada hasta hacerse un nombre dentro del mundo de los rallies.

«En las primeras carreras tuve que pagármelo yo todo porque no contaba con ningún patrocinio ni nada de eso y todo fue trabajar y trabajar para poder destacar. Luego, cuando participé ya en alguna carrera más grande, empezó a moverse todo y ahora ese tema lo tengo bien solucionado y me siento respaldado», expone Fabio Lottero, que también señala: «En el Dakar voy a competir con una moto KTM híbrida que es entre una de enduro y de rally. Ya la he estado probando y habrá que hacerle alguna que otra modificación, aunque iré al Rally de Marruecos para probarla bien y a fondo en situación de carrera para ver si aguanta. Y, si todo va bien, será la moto con la que correré en el Dakar 2023, pero irá con depósito, suspensiones y frenos más grandes, además de mucho mejor preparada».

Entrenamientos con intensidad

Con poco menos de medio año por delante para pulir todos los aspectos a tener en cuenta de cara al Dakar, Fabio Lottero expone que su plan de entrenamiento va poco a poco intensificándose, al objeto de llegar a la cita en tierras de Arabia Saudí en las mejores condiciones posibles.

«Para mí es todo un honor competir con la bandera de Ibiza. Aún no me lo creo todavía. Por eso ahora me estoy poniendo las pilas bien. Me levanto pronto y salgo todos los días a correr una hora o una hora y media y también hago natación por la tarde. Además de coger la moto los fines de semana fuera de la isla para hacerme unos 500 o 600 kilómetros en un día», matiza Fabio Lottero, antes de manifestar: «Mi objetivo en este Dakar es acabar la carrera. Al ser el primero me conformo con eso porque sé que va a ser muy duro, aunque eso me da un poco igual porque yo voy a ser allí la persona más feliz del mundo».