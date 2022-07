As García: «Ser la directora técnica de la FBIB es un reto grande que cojo con mucha ilusión»

As García ya ejerce como nueva directora técnica de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. La nueva responsable deportiva de la FBIB asegura que asume este nuevo cargo «con mucha ilusión» de ayudar a seguir creciendo el baloncesto de las islas y consciente de la magnitud del reto que ha aceptado.

En esta nueva etapa, As García tiene el objetivo de potenciar la modalidad del 3x3, que este año estrenará Campeonato de España tanto de selecciones como de clubes. As García es una entrenador con una gran trayectoria en el baloncesto balear, que ahora verá desde una nueva perspectiva.

¿Cómo afronta este nuevo reto?

Con mucha ilusión. Es una tarea nueva porque yo no estoy acostumbrada a estar fuera de las pistas y esto es una cosa totalmente nueva que ya me han empezado a mostrar de lo que se trata realmente. No pensaba nunca que esto fuera un transatlántico tan grande porque estaba acostumbrada a verlo desde el otro lado y no daba la impresión de todo el trabajo que envuelve esto. Los entrenadores solo vemos los partidos y las competiciones y aquí hay muchas más cosas a hacer. Es un reto grande que cojo con mucha ilusión.

¿Quién es As García?

As García empezó en el mundo del baloncesto en el Sant Josep Obrer porque iba al colegio allí y estuve unos veinte años. Allí tuve la oportunidad de entrenar a equipos de base y, posteriormente, gracias a un convenio que hicimos con el antiguo Jovent entrené a un equipo de lo que ahora es Liga Femenina 2. Pasé por otros clubes como el Bahía San Agustín, donde entrené en EBA y Liga Femenina2, una segunda etapa en el Jovent en Liga Femenina 2, y también he entrenado en Bons Aires, Llucmajor, Campos, Madre Alberta, Binissalem e Inca, entre otros clubes. También he colaborado con la FBIB en el programa de selecciones, donde me he encontrado muy a gusto.

¿En qué punto ve a la FBIB en este momento y que objetivos se marca a corto plazo?

He vivido la Federación siempre desde fuera y aunque esta directiva hace alrededor de seis años que está en el cargo he visto que hay un cambio muy grande en todo lo que significa la FBIB. Incluso diría que la Federación está un puntito por encima de los clubes y lo digo por lo que he visto desde fuera. Tenemos que continuar desarrollando tareas como el programa de selecciones al que ahora le tenemos que añadir el 3x3, que se ha implantado para la próxima temporada por parte de la Federación Española tanto para selecciones como para clubes. Queremos volver a reactivar el PDTIB (Programa de Detecció i Tecnificació de les Illes Balears), que con el tema del covid se tuvo que parar. Para acabar, me gustaría desarrollar un programa de formación continua para entrenadores para que no solo nos quedemos con los cursos oficiales de formación, sino que tengamos la posibilidad de tener una formación continua.

¿Qué papel cree que tienen que jugar los clubes en el crecimiento del baloncesto balear.

Ahora mismo, lo más urgente es subirse al carro del 3x3, que es una cosa totalmente nueva y que no solo afectará al programa de selecciones, sino que también a los clubes porque habrá un Campeonato de España U17. Creo que esto hará que los clubes no solo empiecen a entrenar esta modalidad con los júniors de primer año, sino que ya lo harán con niños más pequeños.