La Liga balear cadete salta por los aires

La Liga balear cadete de fútbol no verá la luz la próxima temporada, a menos que se produzca un acuerdo de última hora entre las administraciones competentes, consells y Govern balear, para subvencionar la propuesta aprobada el año pasado por la Federació de Futbol de les Illes Balears.

La nueva competición planificada por la FFIB, formato que adelantó Diario de Ibiza el pasado 1 de abril, ha sufrido un importante revés después de que el Govern balear haya comunicado que de cara a la próxima temporada no podrá asumir el coste de los desplazamientos aéreos, un requisito imprescindible para que los clubes del Archipiélago participen en la nueva competición.

Según explicaron fuentes conocedoras de la situación, desde Mallorca no se vería con buenos ojos financiar los desplazamientos de una competición en la que 12 de los 16 participantes pertenecen a la mayor de las islas. Además, el hecho de ser una categoría, la cadete, considerada dentro del ciclo de edad escolar, no ha contribuido al acuerdo entre los consells insulares y el Govern.

El secretario de la Balear, Manolo Bosch, ya reconoció a esta redacción en abril que el nacimiento de la competición dependía de contar con subvención, circunstancia que parece haber saltado por los aires. Ayer, Bosch explicó que el director general de Deportes, Carles Gonyalons, transmitió a los responsables de la FFIB que no hay presupuesto para subvencionar la competición y que tampoco se ha producido un acuerdo con los consells. «Me he llevado un jarro de agua fría impresionante. Nos extraña que nos dejen así a 15 días para cerrar la temporada. Es cierto que no había nada por escrito, pero nunca había hecho falta. Todos estamos tocados porque el problema nos ha venido de sopetón y con los clubes confeccionando sus equipos. Vamos a insistir a ver si lo podemos conseguir, pero ya no será para la próxima temporada», argumentó decepcionando Bosch.

La competición, similar a la Liga Nacional Juvenil pero sin carácter estatal, debía reunir a los 12 primeros clasificados de Mallorca, y los dos mejores equipos pitiusos y menorquines que, tras la conclusión de la temporada 2021-22, son la PE Sant Jordi (campeón insular) y la UD Ibiza (subcampeón),así como el CE Alaior y el CD Menorca. Su desarrollo y criterio para definir ascensos y descensos sí era idéntico al de la liga juvenil, según los planes de la FFIB que, de momento, han saltado por los aires.

La decisión supone un revés para las aspiraciones de los equipos ibicencos, que habían acogido con mucho agrado la competición por su notable incremento de nivel, a pesar de los nuevos trastornos que podría suponer la organización de los desplazamientos cada dos semanas.

Además del beneficio competitivo y de la progresión de los jugadores, la FFIB consideraba que esta nueva liga permitiría un criterio de selección más sólido y eficaz en Ibiza y Menorca para confeccionar las selecciones de Balears en categoría sub-16. El margen de maniobra ahora se estrecha y si nada lo remedia la Liga balear cadete no verá la luz el próximo curso.