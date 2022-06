Marc de Val, excapitán de la entidad de la Peña Deportiva, ha aceptado la oferta realizada por el club de la Villa del Río para pasar a formar parte de la comisión deportiva.

Marc de Val, que anunció su retirada el pasado martes, se convierte así en el nuevo director deportivo de la Peña Deportiva, con la misión de conseguir la renovación, en primer lugar, de técnico, Manolo González, y dar forma a la plantilla del primer equipo, con la que el club aspira a realizar una nueva campaña histórica la temporada que viene en Segunda RFEF.

"Afronto este reto con muchas ganas. No estaba contento con mi rendimiento deportivo. Decidí colgar las botas porque tenía claro que había llegado el momento de trabajar en el mundo del fútbol desde fuera del terreno de juego. Por eso, cuando el club me hizo esta oferta, no dudé ni un segundo porque estoy preparado para darle a la Peña lo que se merece. Seguir vinculado a este deporte era una prioridad para mí y la oportunidad de poder hacerlo en este club era única", afirma el de Blanes.

Salto adelante en la profesionalización del club

Con esta incorporación, la Peña Deportiva da un salto en la profesionalización del club y crea, oficialmente, una secretaria técnica con un director deportivo al frente que trabajará, en exclusiva, en este ámbito.

"La anterior comisión deportiva ha hecho un trabajo excepcional. Las personas que conformaron la plantilla de la temporada pasada no trabajaban únicamente en el club. Todos tienen, además, sus propias empresas y tiene mucho mérito lo que han conseguido y estoy seguro de que podré contar con todos y cada uno de ellos en el futuro", concluye el ya exjugador.

El próximo 18 de junio la Peña Deportiva celebrará el fin de esta temporada con una fiesta en Municipal de Santa Eulària, en la que Marc de Val recibirá un merecido homenaje por parte de la entidad peñista, en reconocimiento a su trabajo y entrega como futbolista del club durante los últimos cinco años.