Jémez: «Me he despedido de todos y me voy para mi casa»

Paco Jémez pudo dirigir ayer su último encuentro al frente de la UD Ibiza. Sin haberse resuelto su continuidad, el técnico cordobés cerró la segunda mitad de la temporada –llegó en enero– con el objetivo de la permanencia cumplido aunque en la 15ª plaza, muy lejos del sueño del play-off. A partir de hoy, según dijo el presidente Salvo, se iniciarán las conversaciones para resolver el futuro del preparador nacido en Canarias.

Sin embargo, ayer Jémez negó que el club le haya citado para reunirse y volvió a dejar en el aire su continuidad. «Yo me he despedido de todo el mundo y me voy para mi casa. Soy una persona muy educada y me despido, en principio nada más. Yo no sé nada de una reunión el lunes. Me volveré a despedir de todos, a partir de aquí ya acordamos que nos vamos de vacaciones», explicó.

Jémez dijo estar «agradecido» a quienes hicieron posible su fichaje por la UD Ibiza, donde se lo ha pasado «muy bien», y destacó el «buen fútbol» que ha hecho el equipo desde su llegada.

Sobre el partido de ayer, reconoció que se marchaba «muy triste» porque el equipo «mereció llevarse el partido». «Tuvimos muchísimas ocasiones y que se vaya con una de esas jugadas que se han inventado en el fútbol moderno te da tristeza. El fútbol ha sido muy injusto. Hoy es uno de esos días que te da la sensación de que el fútbol es una mierda. Era un partido para haber ganado bien y haber cerrado la Liga con un mejor broche», argumentó.

Antes de destacar el debut de Claverías, añadió que la UD Ibiza realizó «una primera parte buena y una segunda parte muy buena». «Los cambios han dado frescura y verticalidad», puntualizó Paco Jémez tras el que pudo ser su último encuentro como celeste.