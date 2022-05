La UD Ibiza despide el curso en Oviedo con la incógnita de Jémez

La UD Ibiza despide con los deberes hechos su primera temporada en LaLiga SmartBank, en un estadio legendario como el Carlos Tartiere, frente a un Real Oviedo que aspira a clasificarse para el ‘play-off’ de ascenso a Primera División (20 horas). El equipo ibicenco, con la incógnita de saber si su técnico Paco Jémez continuará la próxima temporada, intentará mejorar su decimocuarta posición actual en una última jornada en la que solo se juega el prestigio y el pellizco económico que otorga LaLiga por finalizar lo más arriba posible en la clasificación.

En su debut en LaLiga SmartBank, los celestes tienen garantizada la permanencia desde hace tiempo aunque en las últimas semanas han perdido posiciones. Aunque a simple vista parece que los de Paco Jémez no se juegan demasiado, el presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, lo ha dejado claro esta semana. Para el presidente del club, sumar de tres en el Tartiere supondría un «salto importante» en la clasificación y «cientos de miles de euros» para la entidad ya que podría obtener más ingresos en el reparto de los derechos televisivos, algo que pasa por escalar posiciones en la tabla.

En lo puramente deportivo, es previsible que Javi Lara y David Morillas, que no renovarán la próxima temporada, salten al terreno de juego para despedirse de su etapa en el club ibicenco.

El que tampoco renovará pero no podrá despedirse de la camiseta celeste es Manu Molina, amonestado con doble amarilla en el último encuentro en casa. Tampoco estarán en Oviedo, por lesión, Alejandro Gálvez, Javi Pérez y Sergio Castel. Además, Kevin Appin se encuentra convocado con su selección y tampoco será de la partida. Quien sí estará es Pape Diop, que se reencontrará con el equipo tras gozar de un permiso por motivos personales.

Ayer tampoco viajó con la plantilla celeste Paco Jémez. El preparador cordobés tenía un asunto personal que atender en su residencia habitual de A Coruña, por lo que fue su ayudante, Juan Luna, quien compareció en la rueda de prensa previa al encuentro.

«No perder la motivación»

Sobre las bajas del equipo, señaló que en la plantilla «todos somos importantes y ninguno imprescindible». De cara al domingo, el conjunto celeste confía en poder gestionar el partido «mejor» que su rival, que aún apura sus opciones de play-off, y aspira a que esa «tranquilidad» de tener ya la permanencia asegurada les favorezca durante el partido.

Luna, que hizo un balance positivo de su paso por la UD Ibiza, apuntó que ante la última jornada el objetivo es «no perder la motivación y saber transmitirla» con el fin de que el jugador salga a «competir» hasta el último momento.

«Amadeo ha dicho que se sentará con Paco cuando se acabe la Liga. Yo he disfrutado mucho de estar aquí, desde que llegamos me ha sorprendido gratamente el club y con eso ya me voy contento», indicó el segundo entrenador.

Por su parte, el Real Oviedo llega a la última jornada de liga sin depender de sí mismo pero con opciones aún de disputar la eliminatoria de ascenso, algo que intentará lograr ganando al Ibiza ante un Tartiere volcado con su equipo y a la espera de que Las Palmas o Girona pinchen en sus respectivas salidas a Gijón y Burgos.

Los juveniles

Julià y Luken viajan citados con el equipo

Cuando la UD Ibiza inició su camino en la categoría regional, Julià y Luken apenas tenían 10 años. Siete años después, estos dos jóvenes futbolistas del equipo juvenil son convocados para un partido de LaLiga SmartBank. El primero de sus carreras deportivas.