La UD Ibiza vuelve a las andadas

La UD Ibiza volvió a las andadas ayer en El Plantío, donde dos errores de bulto de Manu Molina y David Goldar condenaron al equipo ibicenco a la derrota en el duelo entre los dos mejores debutantes de LaLiga SmartBank (2-1). Los de Paco Jémez dispusieron de ocasiones suficientes para llevarse la victoria, pero dos fallos defensivos volvieron a pasarle factura a un Ibiza que ahora sí dice adiós a sus opciones de pelear por el ‘play-off’. Cristian Herrera, que anotó el tanto del empate y que acarició el 1-2 con un gol ‘fantasma’ en la segunda mitad, fue la mejor noticia de los celestes en su visita a tierras burgalesas.

La presencia de Javi Lara en medio campo junto a Manu Molina y Pape Diop, en detrimento de Guerrero en la media punta, fue la única novedad que presentó Paco Jémez en El Plantío respecto a la victoria lograda contra el Eibar. Y todo parecía ir bien, con un Ibiza dominante y con mayor presencia en campo contrario que su rival, hasta que una desgraciada acción defensiva permitió al Burgos adelantarse en el marcador a los 25 minutos de partido. Manu Molina regaló el balón a su rival con un inoportuno taconazo en la frontal del área celeste; Valcarce aprovechó el error para ingresar con potencia en el área y su pase atrás lo remachó Juanma al fondo de las mallas. 1-0.

El tanto espoleó al cuadro burgalés, hasta entonces inédito en ataque, y en los minutos siguientes pudo ampliar su cuenta ante un Ibiza visiblemente tocado. A Paco Jémez no le tembló el pulso y castigó la acción de Manu Molina sustituyéndolo a la media hora de juego por Guerrero. Los celestes, sin embargo, no encontraron recursos para superar las líneas de su rival y acabaron la primera mitad encerrados en su campo y sin opciones de empatar la contienda. En cambio, Alegría, Valcarce y Matos fueron un incordio para la zaga ibicenca, que se marchó al descanso con Goldar y Juan Ibiza amonestados. Ni una falta cometió el Burgos en 45 minutos, por 10 de la UD Ibiza.

Segunda parte de ida y vuelta

Tras un inicio dubitativo, el conjunto ibicenco dio al fin con la tecla en una jugada trenzada entre Javi Lara y Diop que prolongó de primeras al espacio libre Cifuentes, donde llegó Cristian Herrera rompiendo el fuera de juego para marcharse por velocidad del portero y conseguir el empate con un disparo escorado al que no llegaron los defensores (min. 54). El canario, en estado de gracia, volvió a resultar determinante y ya suma ocho tantos desde la llegada de Jémez en la segunda vuelta. El Ibiza mejoró sus prestaciones y asumió el control del partido, aunque sin grandes alardes a nivel ofensivo en un choque parejo y sin muchas ocasiones, hasta que en el ecuador del encuentro llegaron las dos acciones que decantarían la balanza para los burgaleses. Primero con un zapatazo de Herrera desde 35 minutos que tras impactar con el larguero y tocar en el guardameta local pareció traspasar la línea de gol; sin embargo, el VAR dejó sin efecto la alegría visitante. Y solo dos minutos después, en el 68, Goldar cometió un penalti absurdo en el lateral del área sobre Valcarce que Guillermo, recién incorporado, se encargó de materializar (min. 70). Del 1-2 se pasó al 2-1 por otro error infantil de la zaga isleña.

Los de Jémez no tiraron la toalla y el propio Herrera, que no llegó a un centro endiablado de Escobar, y Javi Lara, con un remate ajustado que salvó el portero local, rozaron de nuevo el empate. Jémez metió toda la carne en el asador incorporando primero a Davo y luego a Miki Villar, Álvaro y Appin.

El asturiano tuvo una clarísima en la recta final tras marcharse por la banda derecha, pero su disparo ajustado con la zurda lo desvió a córner Herrero con la manopla. En la acción siguiente volvió a salvar a los suyos en un potente remate de Guerrero tras la asistencia de Javi Lara. Davo tampoco eligió bien a tres para el final tras otra pérdida del Burgos y disparó alto cuando tenía completamente solo a Álvaro para empujar el balón a gol. No hubo tiempo para más.

Cristian Herrera, nuevo máximo goleador, la única noticia positiva en El Plantío

Cristian Herrera fue la única noticia positiva de la UD Ibiza en El Plantío. El atacante canario no solo logró el gol del empate tras una acicón personal, sino que pudo conseguir el 2-1 en el ecuador de la segunda parte con un trallazo desde 35 metros que pareció botar dentro de la línea de gol tras impactar en el larguero y rebotar en el portero. El VAR invalidó el que habría sido el undécimo gol del canario. Lleva ocho desde la llegada de Paco Jémez en la segunda vuelta y, con 10 dianas, ya ha superado como máximo goleador celeste a Sergio Castel (9).

Adiós al tren del ‘play-off’ a falta de seis jornadas

La derrota encajada ayer en Burgos aleja definitivamente al conjunto ibicenco de la lucha por el ‘play-off’ de ascenso, del que le separan 10 puntos a falta de 18 en disputa.

La escuadra de Paco Jémez dio grandes muestras de mejoría el pasado domingo en Can Misses, donde derrotó por 2-0 al líder Eibar, pero ayer volvió a su peor versión a domicilio, donde no gana desde el 22 de enero en la goleada conseguida en La Rosaleda frente al Málaga (0-5). La misión ahora de Paco Jémez será que su equipo no se desconecte a falta de seis jornadas y luche por llevar al Ibiza lo más arriba posible en su primera campaña en la categoría.