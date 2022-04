Paco Jémez explota: «Tiramos el trabajo por la puñetera borda»

Paco Jémez explotó ayer en la rueda de prensa celebrada tras la derrota de su equipo ante el Burgos. El entrenador de la UD Ibiza no fue capaz de contenerse por los errores garrafales que le costaron la derrota al conjunto celeste; en un momento de su comparecencia agarró con virulencia el micrófono y poco después empleó muy malos modos con un periodista desplazado de IB3 al no entender una de sus preguntas.

«La valoración [del partido] es muy clara, hemos regalado todo lo que se podía regalar y más y cuando regalas de esa manera no tienen ninguna posibilidad de competir por mucho que luego tengamos ocasiones. Somos un equipo que cuando está en modo Reyes Magos no puedes competir en ninguna categoría y mucho menos en esta. El Burgos se ha aprovechado de nuestros errores que son demasiado graves porque no son forzados y no deberíamos tener, pero de vez en cuando nos sale la vena regaladora y eso nos condena», explicó Jémez, muy crítico con los errores que permitieron al Burgos avanzarse en dos ocasiones en el marcador.

Los de Manu Molina en el primer gol, tras dar un taconazo en su área, y el penalti infantil de David Goldar que propició el 2-1 son para Jémez «errores no forzados que no se pueden cometer». «Tengo una sensación entre rabia y pena porque tiramos el trabajo por la puñetera borda, creo que hemos hecho un gran partido, un partido para ganar y vamos perdiendo por nosotros mismos, porque nos cortamos las venas. Tengo una sensación de frustración que me dan ganas de coger algo y comérmelo porque el responsable soy yo», dijo antes de agarrar con rabia el micrófono de la sala de prensa de El Plantío.

«Hay errores que cuestan goles y son errores que no tenemos que cometer. Entiendo el error como algo propio del juego pero esa pérdida de balón y el penalti no pueden aparecer nunca, y nunca es nunca. Podemos salir a pelearnos contra 11 que eran del Burgos pero otra cosa es pelearnos entre nosotros», insistió.

El técnico canario, que no disimuló su enfado, tampoco quiso responder a una última cuestión sobre si las opciones de luchar por el ‘play-off’ se han escapado definitivamente.