Román: «Me ha venido de sorpresa, es el inicio de algo más grande»

El portero ibicenco Leo Román concedió ayer sus primeras impresiones a Diario de Ibiza tras su convocatoria con la selección española sub-21, una llamada que ha vivido «como un sueño» y cuya noticia recibió de manera totalmente inesperada.

«Siempre tengo el móvil en silencio y justo lo puse a cargar porque me iba a dormir la siesta. Me llaman y me dicen que posiblemente tenga que ir a la selección, que luego me confirmaban. Ya no pude dormir la siesta y me puse a jugar a la play. Me llamaron y que en hora y media salía mi vuelo, tenía 40 minutos para prepararlo todo», relató el guardameta del Mallorca, quien reconoció sentirse «súper contento y súper ilusionado» por una oportunidad que no tenía tan en mente como la de debutar en Primera. «Al final no te lo esperas, a lo mejor el debut como es tan progresivo te lo puedes esperar, en cualquier momento puede pasar. Pero esto es algo que me ha venido de sorpresa, estoy súper contento y he trabajado súper duro para llegar hasta aquí», explicó un Leo Román consciente de que tiene que «seguir trabajando como hasta ahora». «Esto solo ha sido el inicio de algo más grande, pero con los pies en el suelo que es lo que me ha traído hasta aquí, indicó Román.

El ibicenco destacó el «recibimiento» que tuvo por parte de la selección. «El primer entrenamiento ha ido bien, estoy contento y con buenas sensaciones. Con ganas del viaje a Eslovaquia», subrayó.