Raúl Rocha, entrenador de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley: «Creo que tenemos opciones reales de salvarnos»

Raúl Rocha, entrenador de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, es consciente de la difícil situación en la que se encuentra el equipo y de la complicada papeleta que les toca afrontar en las próximas semanas, que serán decisivas y claves para evitar el descenso de la máxima categoría nacional a la Superliga-2.

A falta de tan solo tres jornadas para la finalización de la fase regular de la Superliga Masculina, al cuadro ibicenco no le quedan muchas opciones matemáticas de lograr la permanencia, aunque aún sigue con vida e intentará apurar hasta el mismo final sus posibilidades de lograr la permanencia.

El reto es mayúsculo y comienza este mismo sábado con una dura cuenta atrás que se iniciará en la cancha del potente conjunto grancanario del CV Guaguas, vigente campeón de Liga, que marcha a día de hoy en la tercera posición con 42 puntos, a tres del líder, el Unicaja de Almería, al que aspira a dar caza en lo más alto de la tabla.

Sin embargo, Raúl Rocha, pese a las muchas dificultades que aún les quedan por encarar, confía en poder consumar el reto de mantener a la UD Ibiza-Ushuaïa Volley una nueva temporada entre los mejores del voleibol español.

«La verdad es que los cinco partidos que me tocaban cuando vine son contra cuatro de los rivales más fuertes, los dos derbis y contra los dos rivales más potentes de la competición, el Guaguas y el Unicaja de Almería. Pero no nos queda otra. Es decir, no podemos perder tiempo en lamentarnos ni en pensar demasiado en qué situación estamos porque así no vamos a sacar nada positivo», declaró el técnico del equipo isleño, antes de señalar: «Ahora solo nos interesa sumar y olvidarnos de todo lo que no nos aporte. Creo que tenemos opciones reales de salvarnos porque hay nueve puntos en juego y estamos a cuatro del Arenal Emevé, que es el que marca la permanencia, aunque en caso de empate no nos valdría».

Mentalizados pese a la situación

En lo que respecta al estado de ánimo de su plantilla, el entrenador de la escuadra celeste valoró el compromiso y la predisposición de sus jugadores en su lucha por conseguir el objetivo de la salvación.

«En general, desde que llegué, los chicos están entrenando muy bien. Están muy ilusionados, aunque sabemos que la situación en la que estamos es complicada y cada vez es más real», apuntó el preparador cacereño, que también agregó sobre el juego de su conjunto: «Veo al equipo como un poco ansioso, que es normal en esta situación, por querer que en cada partido salga todo bien desde el principio, por coger ventaja rápido para verse positivos y ganando. Y, al final, eso nos hace tomar decisiones que no son buenas y precipitarnos, lo que nos lleva a tener demasiados errores propios, que es lo que nos está matando un poco».

En cuanto al rival al que visitan este sábado, Raúl Rocha avanzó que es uno de los mejores planteles de la categoría, pero que irán a plantarle cara y a intentar sumar.

«Sabemos que Guaguas en casa es un rival durísimo, pero este año ya se ha dejado algunos partidos en casa y viene de perder en la Copa que organizaban ellos. Pese a tener una plantilla completísima también fallan. Y no nos queda otra que ir allí a hacer un partido intenso, a arriesgar y a intentar fallar lo menos posible. Pero, sobre todo, a creérnoslo un poco más y a acabar los partidos con la cabeza alta y habiéndolo dado todo para que nadie nos pueda reprochar que no hemos trabajado ni que no lo hemos intentado. Y, después, será lo que será».