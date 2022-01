La UD Ibiza-Ushuaïa Volley se reincorpora a los entrenamientos tras sus casos de covid

La plantilla de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, con la única excepción de Iván Hurtado, que volaba anoche desde Colombia con destino a Ibiza, se sometió este lunes por la tarde a las pertinentes pruebas para la detección del covid y las superaron con éxito, por lo que ayer pudieron llevar a cabo con normalidad su primera sesión de entrenamiento tras las vacaciones navideñas.

Así las cosas, tras confirmarse el pasado 5 de enero dos positivos por covid en el equipo y verse obligado a aplazar el derbi balear del sábado en el estreno del nuevo año 2022 frente al CV Manacor, el plantel del conjunto ibicenco volvió a ejercitarse sobre la cancha para comenzar a preparar el complicado enfrentamiento que esta jornada dirimirá en la isla contra el potente Río Duero Soria, el cuarto clasificado, ante el que tratará de anotarse su primer triunfo en este 2022.

En este sentido, Mariano Esteban, presidente de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, destacó ayer a Diario de Ibiza: «El equipo está con muchas ganas de reiniciar su trabajo y de plasmar la mejoría que se apreció en los últimos partidos antes del parón de Navidad. Si todo va bien, porque aún debe verificarse y confirmarse este martes el cambio de pabellón, será nuestro primer partido como local en sa Blanca Dona, algo que nos hace mucha ilusión».

Arrancar el año con buen pie

Sobre la importancia de arrancar el nuevo año 2022 sumando una victoria este sábado en casa frente al rocoso Río Duero Soria, el máximo dirigente de la entidad isleña adelantó que ve al equipo con posibilidades de ir a más y de remontar el vuelo en la tabla de clasificación.

«Contra Manacor ya no se puede jugar, pero sería muy importante ganar, al menos, dos de los tres partidos que nos quedan en este mes de enero. Creo, sinceramente, que eso nos colocaría en una posición muy buena para poder conseguir tener más cerca el objetivo de asegurar la permanencia al final de la temporada», afirmó el rector del club ibicenco.

En cuanto al ambiente que se respira en la plantilla de cara a esa serie de duelos casi decisivos que deberán de afrontar próximamente ante Río Duero Soria, Arenal Emevé y Leleman VB Valencia, Mariano Esteban hizo hincapié en que las sensaciones son buenas y que el grupo está muy centrado en sus objetivos.

«Los jugadores están muy motivados y con un nuevo aire. Están con la inercia de la victoria contra el Teruel y deseando retomar de nuevo la competición, la verdad», detalló el presidente de la UD Ibiza-Ushuaïa, antes de añadir en relación a la continuidad del técnico Matías Pacini como primer entrenador del equipo: «Nos quedan pocos días para confirmar al cien por cien, pero, en principio, es casi seguro, si no salta una sorpresa, que será Matías el primer entrenador y que le buscaremos un segundo técnico. Aunque eso no está todavía definitivamente confirmado, es algo que es casi seguro, ya que nos tendría que aparecer un entrenador que ahora mismo no tenemos en nuestra órbita».

Finalmente, el directivo de la UD Ibiza-Ushuaïa indicó que el reto para este 2022 es seguir «afianzando» el proyecto, que es el de «mantener al primer equipo en la máxima categoría», y continuar «creciendo» con la base y «multiplicando», año a año, la cantera.