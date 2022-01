El HC Ibiza afrontará un maratón en Liga tras más de un mes sin competir

Los caprichos de Ómicron y del calendario de la División de Honor Plata han sumergido a la UD Ibiza-HC Ibiza en una larga travesía por el desierto antes de reanudar la competición, el próximo 16 de enero, con un auténtico maratón de encuentros decisivos por la permanencia. El combinado que dirige Eugenio Tilves, que ahora ocupa la octava posición entre 10 contendientes, pasará más de un mes alejado de la competición antes de afrontar cuatro partidos de Liga en las dos últimas semanas del presente mes de enero. Es la consecuencia de los dos encuentros que fueron aplazados frente a Ciudad Real y Esplugues por los contagios detectados en ambas plantillas, correspondientes a la octava y undécima jornada del campeonato en el grupo B de la segunda categoría nacional.

El último compromiso oficial de los ibicencos se celebró el pasado 15 de diciembre en el pabellón de Santa Eulària, con el histórico enfrentamiento de Copa del Rey ante el Benidorm en el que se impuso el representante de la Liga Asobal por 25-29. A partir de entonces, la plantilla de Eugenio Tilves ha disfrutado de dos semanas de vacaciones antes de reiniciar los entrenamientos, el pasado lunes, de cara al encuentro que les medirá el domingo 16 ante el Puerto Sagunto en sa Blancadona (12 horas). El recinto insular reabrirá precisamente hoy sus puertas al conjunto ibicenco tras someterse a trabajos de reforma.

«Ha sido un parón largo. Nos hubiera venido bien jugar ante el Esplugues y en Copa rotamos pensando en ese partido que luego fue aplazado. Luego seguimos entrenando y tuvimos dos semanas de vacaciones. Tampoco es tanto parón, pero bueno, vamos a ir cogiendo el ritmo de competición», explicó un Eugenio Tilves que gracias a este tiempo ha podido recuperar a jugadores que arrastraban molestias físicas. «La idea es que el 16 estemos todos con las pilas cargadas», puntualizó el técnico gallego.

El HC Ibiza comenzará frente al Puerto Sagunto un ‘Tourmalet’ por la salvación. El sábado 22 visitará al UE Sarrià; el miércoles 26 recibirá al Ciudad Real en el partido aplazado; y el sábado 29 ejercerá de nuevo como anfitrión ante el Horneo Alicante. El duelo también pospuesto frente al Esplugues ha sido finalmente programado para el martes 15 de febrero. Antes, los isleños se enfrentarán con el Barça B y el Trops Málaga para completar un desafío de siete partidos en apenas 30 días.

«La carga de partidos va a ser mayor, ojalá que no haya lesiones ni covid y que podamos estar juntos. Estamos con ganas de empezar. Tenemos varios partidos en casa donde tenemos que hacernos fuertes e intentar sacar puntos para meternos en el grupo de arriba y conseguir el objetivo de la salvación un año más», analizó el técnico del bloque celeste y naranja.

Los de Eugenio Tilves no celebran un triunfo desde finales de octubre

La UD Ibiza-HC Ibiza necesita activarse no solo físicamente sino también emocionalmente para el tramo definitivo de la competición, ya que no celebran una victoria desde el pasado 23 de octubre cuando derrotó en casa al UE Sarrià por 33-26. Fue el cuarto triunfo consecutivo de los ibicencos en el arranque liguero, pero también el último hasta la fecha. Desde finales de octubre no cantan victoria los de Tilves, que a partir de entonces enlazaron cuatro derrotas consecutivas (Horneo Alicante, Barça B, Trops Málaga y Sant Quirze) antes de cerrar su participación en Liga con un empate frente al Cajasur en Córdoba (27-27). Esa racha de resultados adversos y los dos encuentros aplazados por covid dejaron a los isleños en una peligrosa octava posición que pretenden revertir en 2022. Blancadona, que ya ha reabierto sus puertas tras las obras, será determinante para lograr el objetivo.