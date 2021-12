Los hermanos Esteban calientan el frío regreso de la Copa de Nadal de Ibiza

Los jóvenes hermanos Ángel y Adriana Esteban Segovia, pertenecientes al Club Natació Ibiza, conquistaron ayer la undécima edición de la Copa de Nadal de natación en aguas abiertas, disputada en la bahía de Sant Antoni con la presencia de 21 participantes. La tradicional travesía navideña de 350 metros organizada por el CN Portus en las instalaciones de Es Nàutic regresó tras un año de parón por el covid, aunque lo hizo lastrada por la nueva explosión de contagios de la variante ómicron. Si en 2019 fueron 47 los valientes que saltaron a las frías aguas pitiusas, ayer fueron tan solo 21 los participantes en la cita gratuita y solidaria de Sant Antoni.

A pesar de las circunstancias, la organización hizo todo lo posible porque la prueba se desarrollara bajo el mejor ambiente posible, con una chocolatada posterior, entrega de premios y recogida de alimentos para Cruz Roja.

Ángel Esteban, de 17 años, fue el más rápido en completar la pequeña travesía con el agua a 13 grados de temperatura, accediendo en primera posición al pantalán del CN Sant Antoni. Tras él llegó su compañero de equipo Marcos García Izquierdo y completó el podio masculino Izan Ribas Rodríguez. En categoría femenina se impuso Adriana Esteban, de 14 años, que además fue cuarta en la general. Patricia Quirós Tur y Diana Puig finalizaron segunda y tercera, respectivamente.

Además, Nicolás Serra fue premiado como el nadador más joven con 13 años; Carlos Villas al más veterano con 78; y la familia Torres se hizo con el premio al mejor disfraz.

«El agua estaba fresquita»

El vencedor absoluto ya sabía lo que era imponerse en una prueba «bastante divertida» y en la que se siente «cómodo nadando». «Llegas aquí, te tiras, pasas frío y bueno, vas a lo que suceda. Las gafas se me han empañado por el cambio de temperatura, me he guiado por el kayak y me he sentido bien», explicó el joven nadador ibicenco, que fue liderando la prueba de principio a fin. «El agua estaba fresquita, menos fría que otros años, pero también hiela y cuesta respirar. Yo prefiero nadar con mal tiempo porque así el cambio de temperatura es mucho menor», añadió Ángel Esteban mientras se secaba bajo el sol de Sant Antoni en una agradable mañana de Navidad. El integrante del CN Ibiza, cuyos mayores logros deportivos han sido un subcampeonato de España en 200 mariposa y un tercer puesto en 100 metros, admitió que esta «no ha sido» su mejor temporada y que de cara al 2022 espera «entrenar mucho más y llegar a podios en Campeonatos de España».

«No podía respirar»

Su hermana Adriana salió del agua sin saber que había logrado el triunfo en su categoría, tras un primer chapuzón marcado por el intenso frío. «Se pasa un poco mal al principio, pero luego la disfrutas. Cuando me he tirado no podía respirar ni moverme, tengo que controlar para intentar seguir. No podía respirar, hace dos años me puse a hacer espalda pero este año he intentado seguir haciendo crol para mantener el ritmo y entrar en calor», relató la vencedora tras la última cita del año en aguas abiertas.

La adolescente ibicenca, que tras ese primer momento nadó muy cómoda hacia la victoria, confesó que para ella la natación no es solo «un hobbie» y que le «gusta mucho» marcarse objetivos «como hacer mínimas para campeonatos de España» y «mejorar» sus marcas.