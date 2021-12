El covid golpea a la UD Ibiza

El final de este año 2021 se le ha complicado a la UD Ibiza en los últimos días más de lo que nadie hubiese podido imaginar hasta hace pocas semanas. Y es que a la reciente destitución del técnico Juan Carlos Carcedo, tras perder este sábado en casa 0-2 contra el Sporting de Gijón, y al consiguiente problema de encontrar a contrarreloj, en estas fechas tan señaladas, un entrenador de plenas garantías, a la entidad celeste se le ha unido ahora una nueva complicación en su día a día, dado que este martes el club que preside Amadeo Salvo informó de la detección de tres casos positivos por covid-19 en su plantilla.

«Tras las pertinentes pruebas a las que han sido sometidos todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico de la primera plantilla comunicamos que tres de ellos han dado resultado positivo en covid-19», explicaba de forma escueta y sin más detalles al respecto el comunicado de la UD Ibiza, en el que se indicaba que «todos ellos se encuentran aislados en sus domicilios y asintomáticos».

La sexta ola del coronavirus golpea a la UD Ibiza en un mal momento, dado que a nivel deportivo el equipo va a tener que afrontar a marchas forzadas un obligado cambio de dinámica con la llegada del nuevo técnico que se fiche, así como el riesgo de no poder empezar trabajar con plena normalidad en caso de que los contagios se extiendan.

Futuro inmediato incierto

Aunque no ha trascendido si los tres casos positivos son todos jugadores o no, lo cierto es que el horizonte más inmediato para la UD Ibiza se presenta algo nublado en las próximas semanas, teniendo en cuenta que la entidad presidida por Amadeo Salvo aún no ha desvelado el nombre del recambio de Juan Carlos Carcedo que ocupará el banquillo celeste.

Además, todo esto sucede en un calendario de competición bastante apretado, que tiene fijado un nuevo compromiso liguero para los isleños en LaLiga SmartBank el próximo domingo, día 2 de enero de 2022, con un complicado desplazamiento a tierras madrileñas para visitar el feudo del CF Fuenlabrada, un rival que pasa por apuros en la zona de descenso, en el 19º puesto con 20 puntos, a cinco de distancia de los ibicencos, que ocupan el 16º lugar.

Así las cosas, habrá que esperar acontecimientos y desear que los contagios en el seno del vestuario de la UD Ibiza no trasciendan en los próximos días más allá de los tres actuales casos que han sido detectados en las últimas pruebas realizadas, dado que, en caso contrario, todo apuntaría a que ese primer partido del nuevo año 2022 podría ser aplazado, en el caso de que hubiera más futbolistas que fueran positivos.

La sexta ola se ceba con el fútbol

La UD Ibiza no es ni por asomo el único club deportivo que se encuentra a día de hoy afectado por la sexta ola de la pandemia de coronavirus, ya que en la jornada de este martes fueron varios los clubes que informaron de contagios y casos positivos por covid en sus plantillas.

Por citar algunos ejemplos, el delantero del Real Betis, Borja Iglesias, dio positivo ayer por coronavirus y, siendo «asintomástico», se aisló en su domicilio «para seguir los protocolos sanitarios» comunicó la entidad verdiblanca, que informaba de que es duda para el siguiente partido que jugarán el domingo 2 de enero contra el Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 19ª de LaLiga Santander.

Asimismo, los jugadores del Real Madrid Isco Alarcón y David Alaba serán baja en el partido de este miércoles frente al Athletic Club, en el duelo adelanto de la jornada 21ª en LaLiga Santander, al dar positivo en coronavirus y sumarse al brote pandémico que sufre el equipo merengue.

«El Real Madrid CF comunica que nuestros jugadores Isco y Alaba han dado resultado positivo en covid-19», informó el club blanco este martes.

Isco y Alaba se suman a las bajas por covid-19 del croata Luka Modric, que ya es negativo pero sigue con síntomas, y de los todavía positivos Marcelo, Marco Asensio, Rodrygo, Gareth Bale y Lunin.

De igual modo, el partido de la 15ª jornada de la Primera femenina que iban a disputar hoy miércoles, en Lezama, el Athletic Club y Atlético Madrid ha sido aplazado tras detectarse diez casos de covid en el equipo madrileño, según confirmó este martes también el club rojiblanco.