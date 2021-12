60 jóvenes arqueros afinan por las chapas en Es Cubells

El polideportivo de Es Cubells acogió este fin de semana, por motivos de aforo, la tercera jornada de la Liga escolar 21–22 con un total de 60 arqueros en etapas de formación bajo la organización del club s’arc d’Ibiza.

En categoría de benjamines, las chapas amarillas fueron para Pau Altadill y Abril Expósito (Can Misses 1 y Santa Eulalia, respectivamente), las rojas para Yiftach Reshef (Santa Eulalia) y Nahia Sánchez (Can Raspalls) y las azules para Saúl Roig (Can Misses 2) y Emma Moya (Sant Antoni 1).

En alevines hombres, Hugo Torres (Amarilla, Perfeccionamiento), Daniel Ginoli (Roja, Can Misses 2) y Mateu Ribas (Azul, Es Cubells) fueron los más acertados. En féminas dominaron Lucía Romero, Aroha Ojeda y Luciana Jara, de la escuela de Sant Antoni 1.

En infantiles se impusieron los integrantes del grupo de Seguimiento del Consell Marc Roig y Gisela Torres; Eduardo Santolaria e Israe Allouch; y Tashi Samper, además de la formenterense Manuela Choren. En cadetes vencieron Alba Torres, Pablo Serra, Biel Torres (grupo de Perfeccionamiento), Lucía Fa y Marc Roig (Can Raspalls).