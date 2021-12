Goldar: «Las dos áreas van a marcar la diferencia y tenemos que dar un pasito más»

David Goldar, autor del gol que supuso el empate definitivo a los 71 minutos de partido, admitió que el equipo está haciendo «un buen trabajo» pero no «llega a materializarlo» en victorias. La reacción del equipo tras el gol de Stuani de penalti «es lo que genera Can Misses», señaló el central gallego, «y todavía no hacemos que reluzca al cien por cien». «En casa no estamos obteniendo los resultados para conseguir grandes objetivos, pero que grandes equipos vengan aquí y sufran es gracias a Can Misses y a la calidad del equipo», añadió.

Goldar, que ayer formó por la derecha en una defensa con tres centrales, destacó que, más allá de lograr «un punto más», lo importante «es ver cómo compite el equipo, lo que genera, cómo intenta adaptarse a los partidos». El zaguero celeste reconoció que para alcanzar triunfos «es importante que la definición sea la mejor». «Las dos áreas van a marcar la diferencia y ahí tenemos que dar un pasito más todo el equipo. Que lleguemos con más claridad al área para que los delanteros hagan efectivos los goles», manifestó en zona mixta un Goldar que cree en «el partido a partido», y el próximo es el de Copa ante la Ponferradina. «Tenemos que adaptarnos, intentar pasar en Copa y luego ir a por los tres puntos en casa», puntualizó.