Carcedo: «No veo penalti por ningún lado, no estamos teniendo fortuna con el VAR»

Juan Carlos Carcedo no puso paños calientes a la derrota y admitió que el de ayer fue uno de los peores primeros tiempos de la temporada.

«Ha sido malo, no hemos estado bien. No hemos ganado segundas jugadas, no nos hemos adaptado bien al viento, nos han dominado en los rechaces y ellos se han adaptado a las circunstancias del partido», argumentó tras el partido el técnico de la UD Ibiza, que en la segunda mitad «embotelló» a su rival y dispuso de «alguna ocasión clara y centros de gol», aunque al equipo volvió a «faltarle esa eficacia» y sufrió un nuevo penalti en contra. Para el entrenador de los celestes no hubo derribo intencionado de Germán sobre Naranjo. «Llevamos dos derrotas consecutivas en casa por penaltis ajustados, yo no veo penalti por ningún lado, Germán toca la pelota, el jugador se echa encima y tienen que tocarse, pero yo no he visto penalti. No estamos teniendo fortuna con las decisiones del VAR», reconoció Carcedo.

Sobre la alineación, el riojano aseguró que puso el equipo que consideró «mejor» ante una Ponferradina que «por su forma de jugar te fuerza a jugar por dentro y luego hace daño a la contra». «En la segunda parte hemos querido meter dos delanteros y jugar abiertos en banda, hemos sido más verticales y les hemos embotellado, pero han sido fuertes», añadió un Carcedo que ya se centra en el partido de Copa ante el Brea de Segunda RFEF, donde dará minutos a jugadores menos habituales, y donde tienen «la obligación de intentar pasar y llegar lo más lejos posible».

Bolo: «Hemos sabido interpretar el partido y hemos defendido bien»

El técnico de la Ponfe, Jon Pérez Bolo, aseguró tras la victoria que su equipo dominó «durante gran parte del partido» y que supieron «defender bien» el arreón final de los celeste. «Al final tenían que ir a empatar y nos han metido en nuestro área, más que por juego, con centros laterales, pero hemos defendido bien. No les hemos permitido ocasiones claras», señaló Bolo, que dio «mucho valor» al triunfo. «El peor enemigo del jugador es el viento, tienes que estar muy atento, hemos hablado antes del partido y hemos estado muy bien. Sabíamos la buena presión del Ibiza pero no hemos cometido errores, hemos sabido interpretar el partido», añadió.