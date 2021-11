VARapalo en Can Misses

La UD Ibiza ha perdido esta tarde de manera cruel frente a la UD Almería merced a un gol de penalti decretado por el VAR antes del descanso en un auténtico partidazo disputado en el estadio de Can Misses (0-1). El conjunto de Juan Carlos Carcedo ha merecido mejor fortuna frente al líder, que no ha logrado imponer nunca su autoridad frente al mejor debutante de la categoría. El gol de Dyego Sousa desde los once metros ha declinado la balanza en un choque que sirve para poner fin a la racha triunfal del conjunto celeste tras cinco partidos sin conocer la derrota.