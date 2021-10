Germán: «Las victorias ayudan a reforzar el trabajo, que es mucho y muy bueno»

Germán Parreño, héroe de los celestes tras detener el penalti que habría supuesto el 2-2, valoró el comportamiento defensivo del equipo y restó trascendencia a su actuación individual. «Cada acción es importante; es un penalti, pero en cada despeje o buena acción nos ayudamos entre todos. A veces no se ve, pero las acciones defensivas que realizamos con éxito son muy importantes», señaló el ilicitano, quien no ocultó su alegría por «ayudar al equipo» y «dejar los tres puntos en casa. Triunfos como el de ayer «ayudan a reforzar el trabajo, que es mucho y muy bueno». «Al final los resultados te dan un empujón y te ayudan. Hay que seguir trabajando, currando y mejorando en lo que no sale tan bien y potenciando nuestras virtudes», agregó.

Germán agradeció la «confianza» que le brindan «tanto el cuerpo técnico como los compañeros». «Estoy súper contento y a gusto. Trabajamos muchísimo, pero al final esto es deporte y sabemos que a veces un partido se puede ir por detalles», puntualizó el meta valenciano.