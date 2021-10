Carcedo: «Esperemos que sea un punto de inflexión a nivel anímico»

Juan Carlos Carcedo salió airoso del difícil desplazamiento a Pucela, donde la escuadra ibicenca obtuvo un valioso punto a pesar de mostrarse claramente inferior a su rival. «Sabíamos que era un partido complicado, que íbamos a sufrir y nos habíamos mentalizado en que teníamos que intentar romper la racha que llevábamos, el compromiso de todos los chicos que han participado ha sido fundamental para poder sacar este punto», confesó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El entrenador riojano admitió que su equipo no hizo «un partido bueno a nivel de juego y posesión», ya que su objetivo inicial era «tener más el control del juego», algo que no consiguieron frente a un potente Valladolid. «No hemos tenido una combinación de pases fluida y eso nos ha hecho tener que defender mucho ante un equipo con mucha calidad. Nos hemos tenido que reagrupar, evidentemente hemos concedido alguna ocasión pero necesitábamos este pelín de fortuna porque en otros partido hemos merecido más y no lo hemos conseguido», aseguró Carcedo, quien reconoció que el Valladolid fue superior en todas las facetas.

«Hemos recibido muchas ocasiones, pero no es la tónica. [el Valladolid] Es un buen rival, un sitio difícil, con una gran plantilla para estar en la parte alta. Hoy tocaba más juntarse y ser más solidario, y el equipo lo ha hecho», añadió.

Carcedo indicó que espera que este partido suponga «un punto de inflexión» para continuar el camino «con sufrimiento, pero siendo capaces de hacer una buena temporada». «A nivel anímico es importante este punto porque llevábamos una buena dinámica y por circunstancias habíamos encajado derrotas que afectan al ánimo de los jugadores. Los puntos son importantes porque nos permiten sumar», subrayó el riojano, que respira tras unas jornadas muy adversas en cuanto a juego y resultados. El técnico de los celestes confían en poder refrendar la mejoría del equipo con un triunfo el próximo sábado en Can Misses ante el Fuenlabrada.

Pacheta: «Ha sido un atropello, en un partido normal se llevan cinco»

José Rojo Pacheta aseguró de forma categórica que su equipo realizó «el mejor partido del año con mucha diferencia» y dijo estar «tremendamente orgulloso» de sus futbolistas, a pesar de no ser capaces de materializar las numerosas ocasiones de que dispusieron ante el Ibiza. «Estoy jodido por los jugadores porque hemos respetado al rival, que era lo que yo temía. Hemos llegado de todas las maneras, pero no entra. Si alguien sabe otro camino para ganar el partido, que me lo diga. Yo estoy defendiendo un proceso que va a tener premio», indicó el preparador de los pucelanos, quien incidió en que su equipo hizo un partido «maravilloso». «Ha sido un atropello. Me voy orgulloso pero no contento, hemos tenido un desajuste por ir a por el segundo, este es el camino, llegar por fuera, por dentro, tener más ocasiones que el rival y el partido controlado. En un partido normal se llevan cinco», concluyó Pacheta.