La Peña patina en casa contra un Europa que empata en el añadido

La Peña Deportiva patinó este domingo en Santa Eulària y dejó escapar frente al CE Europa una victoria clara que parecía tener atada con un 2-0 a su favor en el minuto 80 de partido, pero que vio cómo se le esfumaba de entre las manos en el último suspiro del tiempo de descuento, cuando el conjunto barcelonés del barrio de Gràcia rescató un valiosísimo punto al materializar el 2-2.Los santaeulalienses, que bordaron un gran fútbol durante todo el primer periodo y se marcharon al descanso mandando en el terreno de juego y en el marcador (2-0), no supieron, en cambio, matar el partido en la segunda mitad cuando tuvieron ocasión para haberlo hecho. Y eso acabó penalizándoles otra vez al final cruelmente con dos puntos menos en el haber de su casillero.

Con ese empate en casa los de Manolo González dejan pasar una buena oportunidad para haberse colocado esta jornada como líderes en solitario de la clasificación aprovechando el 0-0 del Teruel en su visita al Lleida Esportiu, mientras que ahora son terceros con 14 puntos, a uno de los turolenses, aunque con los mismos que el Cerdanyola y el Formentera, segundo y cuarto clasificados, respectivamente.

El encuentro frente al CE Europa, antepenúltimo ahora con 6 puntos, dio comienzo con una Peña Deportiva con ganas de reivindicarse en la competición liguera, tras su eliminación del miércoles en la Copa RFEF. Los de la Villa del Río, bien asentados y ordenados, tuvieron el control de la pelota desde los primeros compases y llevaron la iniciativa en todo momento, con Chinchilla y Cruz muy activos por ambos costados impulsando al equipo con diversas llegadas de peligro que no se llegaron a precisar.

Buen juego y finalización

Sin embargo, al cuarto de hora, un jugadón trenzado de la Peña, con una excelente triangulación en la frontal del área catalana, sirvió para que Ton Ripoll sirviera un pase milímetrico al desmarque de Torras, que entrando en carrera cruzó el balón con calidad para firmar el 1-0 para los locales.

Con ventaja en el marcador electrónico, los peñistas ofrecieron una imagen de clara superioridad sobre su rival, que se vio desbordado constantemente por la acciones generadas por los de Manolo González.

Así, en el minuto 22, en un despeje de la zaga catalana ante el acoso de la Peña, Ton Ripoll empalmó de volea el balón desde la frontal y envió un globo bombeado contra la portería del Europa que puso en serios aprietos al meta visitante Sergio, que tuvo que esforzarse para meter la manopla y enviar el balón con complicaciones por encima del travesaño a córner.

De ese saque de esquina nació el 2-0 para los locales, con un centro servido al interior del área que Robe Moreno cabeceó de manera inapelable al fondo de la red, como muestra del absoluto dominio de los santaeulalienses hasta el descanso.

No le gustó para nada el primer periodo de su equipo a David Vilajoana, técnico del Europa, y cambió a medio once, dando entrada al arranque del segundo tiempo a cuatro futbolistas de su banquillo.

La apuesta le salió bien al entrenador visitante, ya que los catalanes empezaron a tener más la pelota y a generar más ocasiones, aunque sin llegar a poner en serio peligro al meta local Iñaki.

La Peña, por su parte, siguió a lo suyo y creó situaciones propicias para haber matado el partido durante la segunda mitad, pero los de Manolo González no supieron encontrar la forma de sentenciar el resultado. Pese a ello, los de la Villa del Río, aunque con un puntito ya de intensidad inferior, siguieron controlando y dejando correr los minutos hacia el final frente a un Europa combativo que no se daba aún por perdido.

Los errores condenan a la Peña

Y así, en el minuto 80, una incursión aislada por la izquierda de los catalanes se transformó en penalti por manos de Badal. Y Jordi Cano no falló y fusiló el 2-1, engañando con su lanzamiento a Iñaki.

El gol dio vida a los barceloneses, que, ahora sí, parecían morder en cada balón suelto. Y apurando el tiempo, apurándolo con fe, en un intento de llegada a la desesperada, ya en el tiempo de descuento, el Europa sacó provecho de un error atrás de los peñistas para montar una última jugada que Alfons Serra convirtió oportunamente en el 2-2.

Manolo González:«Cuando no cierras el partido pasa esto»

Manolo González, entrenador de la Peña Deportiva, se mostró contrariado por los puntos perdidos frente al CE Europa y lamentó la falta de picardía de su equipo para haber sabido matar el partido en su momento.

«Lo primero es el mérito del rival porque el Europa lo ha hecho bien en la segunda parte. Lo que no te pueden es meter un gol como el penalti y que te comas esa acción cuando no recuerdo que nos hayan chutado con claridad ninguna vez antes. Te meten el 2-1, y, cuando no cierras los partidos, pasa esto», declaró el técnico peñista a modo de resumen de lo sucedido, que descartó que el empate pudiera calificarse de «accidente».

«Si a eso le sumas la falta de frescura por jugar cinco partidos en catorce días, pues pasa lo que ha pasado al final», subrayó Manolo González.