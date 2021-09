Mateo Sanz:«La decisión de retirarme ha sido muy fácil de tomar»

El windsurfista Mateo Sanz Lanz (Formentera, 06-11- 1993), tras casi 18 años dedicado en cuerpo y alma a su faceta como deportista de élite, ha hecho oficial estos días su decisión de retirarse del mundo de la competición para iniciar en su vida una nueva etapa personal y profesional.

Después de obtener un meritorio octavo puesto en la prueba de la clase RS:X de vela en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio representando a Suiza, que le reportó el honor de conseguir todo un diploma olímpico en reconocimiento y como colofón a su destacada trayectoria deportiva, el regatista hispanosuizo ha dado el paso para colgar definitivamente los trastos y el material de su equipo de competición, tal y como ya adelantó en una entrevista concedida a Diario de Ibiza el pasado 8 de agosto, para dedicarse a partir de ahora a labrarse una carrera de futuro como entrenador de windsurf.

«Esa es la idea, pero aún no tengo nada confirmado. Ahora, durante este mes de octubre, tendré ya la posibilidad de cerrar algo, aunque aún está todo por decidirse y no hay nada oficial, pero creo que en un par de meses estaré ya casi seguro de entrenador», explica el windsurfista formenterense, antes de matizar: «La decisión de retirarme ha sido muy fácil. La verdad es que coinciden dos factores importantes que me han ayudado a tomar esta decisión. El primero es el cambio de clase, al pasar de RS:X a IQFoil. Y el otro es el tema de mi espalda, que no me da ya para mucho más ahora mismo».

En este sentido, Mateo Sanz, que aún tenía una competición pendiente de disputar con Suiza antes de dar por concluido su compromiso con la federación helvética, comenta que ya está «liberado» de toda actividad deportiva, dado que esa regata en la que iba a participar era el Trofeo Princesa Sofía, en Palma de Mallorca, que no se va a llegar a celebrar finalmente al haber sido cancelada «por falta de inscritos».

«El pasado domingo hicimos la Vuelta a Formentera y se puede decir que esa ha sido mi última prueba como deportista en activo», puntualiza el windsurfista pitiuso con cierta emoción.

Momentos más significativos

Una vez tomada y asumida la decisión de retirarse como regatista de alta competición, y al echar la vista atrás para rememorar los que han sido algunos de sus mejores momentos y sus más relevantes resultados deportivos como windsurfista, Mateo Sanz asegura que siempre recordará tres instantes que considera que han sido «claves y fundamentales» en su trayectoria profesional.

«Uno de los momentos que guardo con más cariño para el recuerdo es cuando gané el Mundial juvenil en 2010. Y después cuando tuve otras dos oportunidades en la categoría júnior y sénior, como en 2017, pero me quedé a las puertas del título con un segundo puesto por errores en la Medal Race. Y luego las dos participaciones en los Juegos Olímpicos de Río y Tokio», resalta el windsurfista formenterense, al tiempo que detalla al respecto: «La experiencia olímpica en Río de Janeiro fue espectacular y es algo nunca olvidaré por el simple hecho de haberla podido disfrutar a tope con todos los deportistas y ver la atmósfera de otros deportes. Y después, cómo no, me quedo con el diploma olímpico conseguido en Tokio».

Felicitaciones de amigos y rivales

En la hora de su adiós a la competición, Mateo Sanz asegura sentirse «contento», aunque con una sensación «agridulce» y «extraña» en su despedida.

«Después de 18 años, casi más de media vida desde que empecé con el windsurf, se puede decir que he pasado por todas las etapas. Como deportista de élite he estado acostumbrado a no hacer otra cosa que cuidarme y entrenar unas seis horas a diario, sin apenas descanso. Y ahora, parar toda esa actividad, se me hace complicado, pero lo dejo orgulloso y habiendo recibido la felicitación y la enhorabuena de todos por mi trayectoria», concluye el regatista pitiuso.