Laron Smith: «Quiero ayudar a Sant Antoni a alcanzar la LEB Oro»

El pívot estadounidense, de 2.04 metros y 27 años de edad, llega procedente del Basket Navarra. Ahora afronta una etapa ilusionante en un club «muy profesional», al que quiere «ayudar a llegar a la LEB Oro» y, por qué no, en el futuro, alcanzar «la ACB».

Smith manifestó que puede aportar «en defensa especialmente», pero también puede ser productivo en ataque «anotando desde la pintura y cerca del aro». Además, reconoció que estaba pendiente de ofertas de otros países o incluso tenía el objetivo de jugar en la LEB Oro, pero cuando tuvo la propuesta del Sant Antoni aceptó el reto porque Lucas Antúnez, también nuevo jugador del club, le habló muy bien del proyecto.

Por otra parte, el Sant Antoni disputará este sábado su segundo partido de pretemporada, en el que se enfrentará al Palmer Alma Mediterrànea Palma, conjunto que milita en la LEB Oro, una categoría por encima de los ibicencos. El encuentro, que servirá de presentación del equipo de Portmany, se celebrará a las 19.30 horas en el pabellón de Sa Pedrera y será gratuito para los abonados del club pitiuso (ya tiene unos 300). El resto de aficionados deberán pagar una entrada simbólica, que dará derecho a algún tipo de rifa, explicó Marcos Páez, vicepresidente del CB Sant Antoni. Se dispondrá de un aforo máximo de 500 personas.

Jordi Grimau, director deportivo y jugador del Sant Antoni, manifestó que se enfrentarán a «un club histórico» de la competición, lo que es un auténtico lujo. Además, quiso agradecer las facilidades y la amabilidad del Palma para jugar este partido.

«Ya no sabemos qué creer»

Juanjo Planells, propietario del Hotel Florencio, manifestó que es «un placer poder colaborar con el Club Bàsquet Sant Antoni». «Cuando nos propusieron entrar a formar parte de este club, de esta familia, no pudimos decir que no. Es una historia tan bonita que no creo que nadie se atreva a decir que no», dijo Planells.

Por su parte, José Ramón Martín, concejal de Deportes de Sant Antoni, bromeó: «Estamos muy ilusionados con este proyecto. Ya el año pasado nos sentimos totalmente engañados porque nos dijeron que iba a ser un equipo que iba a estar por la mitad de la tabla, que no había ninguna opción de subir y al final fue todo mentira. Estamos en LEB Plata y este año me vuelven a repetir lo mismo. Ya no sé si creérmelos o qué hacer».

Mientras, Páez añadió que “hay una sinergia muy clara» entre el club y el patrocinador Hotel Florencio. al que agradeció su apoyo, así como al Ayuntamiento de Sant Antoni.