Carcedo: «En casa hay que hacerse fuerte y conseguir los tres puntos»

Juan Carlos Carcedo, entrenador de la UD Ibiza, compareció al término del encuentro contra el Real Oviedo contrariado por el resultado cosechado en Can Misses frente a los asturianos, al tiempo que resignado por no haber podido estrenar aún su casillero de victorias ante la afición ibicenca.

«Ha sido un partido igualado y que ha tenido varias fases. En los primeros veinte minutos no hemos estado nada bien y ellos han tenido algún acercamiento y han estado más cerca del gol que nosotros, sin ser grandes ocasiones. Después la cosa se ha igualado un poquito más y hemos hecho más cosas de las que queríamos», declaró el técnico riojano en su análisis del encuentro, antes de continuar: «Hasta el gol del Real Oviedo el partido era nuestro y hemos tenido varias opciones para hacer el 2-0. No lo hemos hecho. Y, al final, esto va de efectividad. El gol del rival nos ha hecho un poco de daño y luego la cosa estaba ya igualada y no hemos tenido la tranquilidad de haber intentado ir a por el segundo».

En cuanto al empate sumado, el quinto en seis partidos, y a esa victoria en Can Misses que se le sigue resistiendo a su equipo, Juan Carlos Carcedo señaló que se trata de un punto «que se puede considerar justo».

«Es lo que hay y hay que seguir trabajando porque sabíamos que esto no es fácil. Todo lo que sea puntuar, aunque sea en casa, yo creo que es bueno», recalcó el entrenador de la UD Ibiza, antes de añadir: «En casa te tienes que intentar hacer fuerte y conseguir los tres puntos. Es muy importante porque, al final, los empates suman, es verdad, pero hay que hacerlos buenos luego con victorias. Y si son en casa, pues mucho mejor».

No perder la calma y confiar

En este sentido, el entrenador del conjunto ibicenco se mostró optimista y mostró su total confianza en el trabajo que viene desarrollando su plantilla, por lo que pidió calma y tranquilidad, ya que antes o después el triunfo en casa acabará por llegar más pronto que tarde.

«Tenemos otra posibilidad de lograr la victoria en can Misses el próximo sábado y el equipo está vivo, con ganas y cerquita de conseguirlo. Yo estoy convencido de que el próximo sábado puede ser el momento», indicó Carcedo.