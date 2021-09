El paratriatleta de Ibiza Javier Vergara cumple su reto de cinco kilómetros de natación por una causa benéfica

El paratriatleta Javier Vergara (Grupo Deportivo Presuntos Triatletas) ya tiene "ganas de más" tras cubrir nadando con éxito los 5 kilómetros que separan la Torre de ses Portes de la Torre de sa Sal Rossa.

El 21 de julio de 2014, Vergara sufrió un accidente que le supuso la amputación de su pierna derecha. Desde entonces, este joven ibicenco de 35 años ha protagonizado una historia de superación planteándose un año tras año un nuevo reto para demostrar que no hay barreras que le impidan cumplir sus objetivos.

Nadar alrededor de la Illa de ses Rates, frente a la playa de ses Figueretes, o hasta es Vedrà, han sido alguna de las travesías que el ibicenco ha completado años atrás. La distancia máxima que había logrado cubrir era de 3.000 metros. Hasta hoy.

Este año el reto era aún mayor, ya que tenía un fin benéfico. Hace unos meses, la asociación Puentes de Vida se puso en contacto con Vergara para buscar la manera de recaudar fondos para adquirir una prótesis para una joven marroquí de 23 años a la que amputaron una pierna hace 10. La joven vive en una aldea de Marruecos, sin recursos suficientes para adquirir una prótesis de 3.000 euros que le facilite su día a día. Vergara lo tuvo claro: el reto de este año sería por y para los dos.

Para colaborar en esta iniciativa benéfica existen varias modalidades de donativo de 5, 10, 20, 30 y 50 euros, que se pueden hacer hasta las 00.00 horas de este miércoles 15 de septiembre a través de una plataforma de pago. Más información en Ibiza Blue Challenge o llamando al 633 470 934.

A las 7.30 horas ya estaban en el aparcamiento de ses Salines Vergara y todos los amigos, compañeros de club y familiares que han querido acompañarle de una manera u otra. A las 8.45 horas, el grupo de siete nadadores se lanzaba al agua en la Torre de ses Portes. Unos metros más adelante, a la altura de es Cavallet, otros cuatro compañeros se les han sumado y les han acompañado hasta la meta, en la Torre de sa Sal Rossa, a donde han llegado a las 10.40 horas. Además, ocho personas han formado el equipo que les ha dado apoyo en kayak y paddle surf.

A pesar de haber sufrido una contractura en el pectoral el pasado lunes y no encontrarse al cien por cien, Vergara ha decidido seguir adelante con el reto. "Ha habido familiares y amigos que me han dicho que no lo hiciera", admite. Sin embargo, asegura que han cogido un "ritmo cómodo" y se ha sentido bien. "Me he sentido muy cómodo, no ha habido corriente y solo hemos tenido alguna picadura de medusa", ha asegurado el paratriatleta al finalizar la prueba.

Vergara debutó el pasado mes de julio en el acuatlón de ses Figueretes y tenía previsto hacerlo un triatlón el pasado fin de semana en Palma pero, finalmente, la prueba fue suspendida.

Ahora, con la euforia tras el logro cosechado hoy, asegura que ya está planeando el reto del año que viene, en el que pretende sumar dos kilómetros más y nadar 7.000 metros en aguas abiertas.