Bilalovic, Carreño y Haro, tres refuerzos de altura para volar alto con el CB Sant Antoni

Matija Bilalovic, Pau Carreño y Aleix Haro, tres de los nuevos rostros de la plantilla del Club Bàsquet Sant Antoni para la temporada de su histórico debut en la Liga LEB Plata, fueron presentados de manera oficial este miércoles por la entidad sanantoniense, en un acto que se celebró en la sede del concesionario de la marca Toyota de Ebusus Motor, patrocinador de la entidad portmanyina.

En su presentación ante los medios, los tres nuevos fichajes del CB Sant Antoni coincidieron en destacar su ilusión por formar parte de un proyecto «ambicioso» y aseguraron que se sentían «agradecidos» por «la oportunidad» que les ha ofrecido el equipo isleño. Como contraprestación, tanto Matija Bilalovic como Pau Carreño y Aleix Haro señalaron que «su objetivo» en lo deportivo esta temporada pasa crecer junto al equipo y llevarlo «a lo más alto posible» y que no se ponen «barreras».

Pau Carreño, escolta de 20 años que llegó del filial de Barça, fue el primero en tomar la palabra y aseguró que en el Barça «la competencia es muy alta» y que «quería disfrutar de otro baloncesto».

«Con la humildad que me propusieron el proyecto y la ambición que me transmitió Litos (el entrenador Carlos Flores) fue todo muy fácil y no hubo ningún problema. Estoy muy contento de poder estar aquí con el Sant Antoni», señalo Carreño.

Aleix Haro: «Se ve un proyecto que va a ser bonito y ambicioso, y en el que también se puede disfrutar»

Seguidamente, el tirador croata de 24 años Matija Bilalovic, que proviene de la Segunda categoría de su país, explicó que para él llegar al CB Sant Antoni supone «una gran ocasión para mejorar» su nivel de baloncesto y viene a trabajar «duro» para «liderar al equipo hacia el sueño de la LEB Oro».

Finalmente, Aleix Haro, un joven y polivalente base-escolta de 20 años, que el curso pasado compitió con el Badalonès, apuntó que ve un proyecto que «va a ser bonito y ambicioso» y en el que se puede «disfrutar». Sobre todo, jugando junto a leyendas del baloncesto nacional como Jordi Grimau, al que reconoció haber visto jugar y seguido desde que era niño.