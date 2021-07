José Fernández Cortina renueva como entrenador de la UD Ibiza-Gasifred

José Fernández Cortina, entrenador de la UD Ibiza-Gasifred Ciutat d'Eivissa, continuará vinculado al club ibicenco como técnico del equipo masculino, tras renovar su contrato por una temporada con opción a otra más.

Así lo han confirmado hoy desde el club isleño en una rueda de prensa realizada en el restaurante Pago Pago, en la que el presidente de la entidad, Juan Ruiz, y el entrenador, José Fernández Cortina, han oficializado el acuerdo con un apretón de manos con el que han dado por sellado su nuevo compromiso.

"De cara a la temporada 2021-22 hemos llegado a un acuerdo con nuestro entrenador José Fernández Cortina para que vuelva a tomar el mando del nuevo proyecto en Segunda B, que se presenta ilusionante", indicó Juan Ruiz, dirigente de la entidad, al tiempo que comentó sobre la renovación del entrenador: "Teníamos claro que ha hecho un trabajo sobresaliente con el equipo que teníamos. Intentaremos, si podemos, dar un pasito más en la próxima campaña, sin ánimo de querer subir de categoría rápido, para estar entre los cuatro primeros si nos dejan los demás equipos. Al menos vamos a intentar luchar por ello y creemos que, como José es trabajador y muy exigente como entrenador, tenemos el club en buenas manos".

Por su parte, José Fernández Cortina se mostró "feliz y contento" por su continuidad al frente del banquillo de la UD Ibiza-Gasifred y dio las gracias al club por haber "confiado" en él la pasada temporada. El técnico del equipo celeste señaló que el balance de la recién terminada temporada ha sido "de notable" y que de cara al próximo año intentarán "darle una vuelta más" al proyecto deportivo a nivel de "exigencia", ya que la base la tienen "hecha", y que el objetivo con el equipo es continuar "creciendo".

"Intentaremos llegar a estar entre los cuatro primeras posiciones de la clasificación si todo va bien. El sistema de competición será el próximo año una Liga regular de 16 equipos, que eso nos beneficiaría a nosotros. La idea es que podamos jugar al menos el 'play-off' de ascenso, después ya valoraremos si hemos hecho las cosas bien. Estoy contento y feliz de poder seguir en la isla en este proyecto del Gasifred, que es muy interesante y muy ambicioso. Para cualquier entrenador creo que es un lujo poder estar aquí y poder trabajar con este club, sobre todo, por la hospitalidad que me mostró desde el primer día. Me he sentido enormemente feliz durante estos diez meses y quiero continuar porque si podemos trabajar bien los objetivos creo que los conseguiremos", subrayó José Fernández Cortina, que también adelantó que la próxima temporada contará con la ayuda en calidad de asistente de Iván Martín, portero y uno de los veteranos excapitanes del equipo, que, tras retirarse el pasado fin de semana como jugador después de 18 años en activo en el Gasifred, desarrollará a partir de ahora un nuevo cometido en el club como segundo entrenador.