El CA Pitiús se moviliza contra el convenio de cesión de Can Misses

El Club Atletisme Pitiús ha comenzado a movilizarse para mostrar su indignación y su malestar por los incontables perjuicios en contra de los intereses de sus atletas y de todo el atletismo ibicenco que suscita el convenio de cesión de uso de las instalaciones de Can Misses que ha sido suscrito entre el Ayuntamiento de Ibiza y la UD Ibiza.

El CA Pitiús, con su presidente Toni Roig a la cabeza, respaldado por miembros de la Junta Directiva de la entidad y un numeroso grupo de sus atletas, convocó en la tarde de ayer miércoles una rueda de prensa para dar a conocer públicamente la grave problemática a la que se enfrenta actualmente a causa de la cesión del uso de las pistas municipales de atletismo a la UD Ibiza para que entrene allí su equipo de fútbol, y para denunciar de paso lo que consideran una gran injusticia ante la que exigen una solución urgente. Y advirtieron que están dispuestos a dar todos los pasos que sean necesarios, a tomar todas medidas que hagan falta y a llegar hasta las últimas consecuencias si hiciese falta para defender sus intereses.

«Somos un club de referencia nacional que se merece más reconocimiento del que se nos ha demostrado en la actual situación.», señaló un disgustado y contrariado Toni Roig, al tiempo que declaró: «El Ayuntamiento es el que tiene que arreglar este problema, que es consecuencia de la ineptitud y de las pocas ganas de arreglarlo porque hace varios años que esto se veía venir y que se podía haber evitado haciendo una Ciudad Deportiva. Todo esto se resumen en una cosa, incapacidad y la falta de previsión. No saben lo que están haciendo y lo que parece es que están dando palos de ciego. Es una instalación pública y si nuestro problema no se arregla emprenderemos todos los caminos que nos asistan desde todos los puntos de vista».

Horario de uso incompatible

Asimismo, el veterano entrenador del CA Pitiús mostró su enfado ante la constatación de que en el convenio tan sólo se les permitirá utilizar la parte central de la pista de atletismo en un horario de 8 a 15 horas, aunque los lanzadores de peso, martillo y jabalina no podrán entrenarse allí, además de que también deberán de compartir ese espacio con el CD Ibiza y el Ibiza Rugby.

«Lo que están hablando es un sinsentido. Lo han hecho rematadamente mal y ahora quieren poner paños calientes. El convenio parece un traje hecho a medida de la UD Ibiza», afirmó Toni Roig, antes de continuar: «Es la única pista de atletismo de 400 metros de toda la isla y resulta increíble que tengamos que estar saliendo ahora a reivindicar el único espacio homologado oficialmente para que los atletas puedan ir a entrenar».

En este sentido, Toni Roig apostilló que el horario y las normas de entrenamiento que les conceden lesionan gravemente los intereses de los atletas porque son jóvenes que también estudian o trabajan.

«Los lanzadores, por ejemplo, tienen clases y solo pueden entrenar por las tardes. Entonces, ¿qué hacen, dejan el atletismo? Hasta el próximo 20 de julio no terminan las competiciones. ¿Qué hacen los atletas y los lanzadores si no se puede entrar porque han empezado ya las obras? Tenemos dos campeones de Balears y una récord de Balears de martillo que se tiene que preparar para ir al campeonato de España y no sabe si puede entrenar ni si competirá al final, ya que necesita hacer mínima y estar entre las mejores del ranking», indicó el dirigente del CA Pitiús, a la vez que manifestó: «Si esos horarios lesionan los horarios del deporte escolar y federado, pienso que aquí el Consell Insular también tendrá algo que decir».