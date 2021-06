Vila consuma la cesión de uso del estadio de Can Misses a la UD Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, y el presidente del consejo de administración de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, han firmado este sábado el convenio por el que el Ayuntamiento de Ibiza cede el uso del estadio municipal de Can Misses al club deportivo, para que este pueda jugar en Segunda División. La entidad que dirige Salvo invertirá 2,3 millones de euros en las obras de transformación del recinto (con cerca de 60 actuaciones previstas) y también sufragará la adecuación de las dos pistas de futsal que hay junto al Patronato de Deportes de Vila para convertirlas en dos campos de fútbol de fútbol-7, con un coste de 326.000 euros, según se ha informado en una rueda de prensa que se ha prolongado por espacio de una hora, en la que también ha estado presente Elena López, concejala de Deportes.

A la espera de conocer punto por punto los detalles del convenio (este periódico ha pedido una copia al departamento de prensa del Ayuntamiento de Ibiza), lo que se ha explicado es que el mismo tiene una vigencia de dos años, como ya se había dicho, prorrogable en tandas de dos.

Se espera que las obras de remodelación del estadio puedan comenzar este próximo lunes, con el objetivo de que la instalación albergue el 22 de agosto el primer partido de LaLiga Smartbank que se jugará en Eivissa.

Esto implicará que el CD Ibiza deba abandonar Can Misses a pesar de la negativa de la entidad que preside Antonio Palma mientras no disponga de otra instalación adecuada, según expresó en un comunicado este viernes. El Consistorio insiste en que no es factible compartir el estadio con la UD Ibiza, por lo que la opción sigue siendo que el CD Ibiza juegue sus partidos en el campo que hay en la pista de atletismo de Vila, que también se remodelará y se hará de césped natural para que tanto la UD Ibiza como el CD Ibiza puedan entrenar en él (aunque con más limitaciones para este último club). Esto provocará que los clubes de rugby que hasta ahora hacían uso de este espacio sean trasladados al campo municipal de Can Cantó, según ha explicado López. No se interferirá en la actividad relacionada con el atletismo.

Además, se ha informado de que se construirá un nuevo campo de fútbol en un periodo máximo de dos años, pero la concejala de Deportes no ha aclarado el emplazamiento del mismo.

Petición de "paciencia" y "comprensión"

El alcalde de Ibiza ha pedido "paciencia" y "comprensión" a la vez que ha indicado que la solución que se ha adoptado "no es la ideal para ninguno", pero no se podía dejar pasar la oportunidad del desembarco del fútbol profesional en la isla. De hecho, Amadeo Salvo ha comentado que lo fácil habría sido irse a jugar a otro sitio al menos de forma transitoria, pero ha subrayado que esta andadura en LaLiga Smartbank representará "dinero para la isla" e "ilusión, que no se mide con dinero".

Elena López, mientras tanto, ha utilizado términos como "paz social" y "entendimiento" para acabar con las reticencias que existen entre los clubs que puedan verse afectados por el acuerdo al que se ha llegado con la UD Ibiza.

El Partido Popular de Vila, a la carga

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular en Vila, José Vicente Marí Bosó, sobre el malestar existente en las diferentes disciplinas deportivas en la ciudad por las últimas decisiones municipales en relación al fútbol y la utilización de las instalaciones municipales, ha exigido esta mañana a Ruiz “diálogo y transparencia, que dé la cara y trabaje con todos para dar una solución asumible para todo el deporte en la ciudad". "Lo que tiene que hacer Ruiz es sentarse a dialogar con todos porque es lo que merecen todos nuestros clubs, nuestras diferentes disciplinas deportivas (atletismo, rugby, etc.) y la base de nuestros deportistas en lugar de imposiciones que no satisfacen a nadie.”

“El dúo Ruiz y López han hecho lo que siempre hacen: no hacer nada, dejar que los problemas se pudran y aparecer en el último minuto imponiendo soluciones que no han hablado con nadie. Tras seis años de incompetencia y de tener a nuestras disciplinas deportivas amontonadas en las instalaciones municipales, desconociendo cuál es la situación de nuestros deportistas de base y sin mover un dedo incluso para facilitar a la UD Ibiza unas instalaciones dignas del proyecto deportivo que tanto éxito reporta a la ciudad, ahora vienen las prisas y engañando a todo el mundo con lo de que harán un campo de fútbol en un año. Es lamentable que Ruiz y López, por su incapacidad, hayan convertido la alegría de toda la ciudad por los éxitos deportivos de la UD, el Cedé y nuestro deporte de base (el gran perjudicado de estos años) en un lío y en frustración y decepción para todos”.

Marí Bosó se ha preguntado: “¿A quién pretenden engañar Ruiz y López? Si han sido incapaces de aprobar un PGOU en 6 años, incapaces de hacer una instalación deportiva en seis años ¿por qué insultan la inteligencia de los ciudadanos diciendo ahora que harán un campo de futbol para el año que viene? ¿Se creen que la gente se chupa el dedo?”.

“Aquí, como siempre, quien no ha cumplido es el Sr. Ruiz con su incompetencia. Los clubs deportivos han cumplido con sus proyectos y el primero la UD que ha creado un proyecto deportivo que es el orgullo de la ciudad y no merece ver empañados sus éxitos por la incapacidad de Ruiz. Hay que dar a la UD unas instalaciones que permitan al equipo representarnos en el fútbol profesional y Ruiz tendría que haber previsto esto hace años, y haber preparado las instalaciones deportivas municipales, las que existen y las nuevas que hubiéramos necesitado para este momento, porque además hubieran servido para empezar para paliar el hacinamiento de clubs y disciplinas en las instalaciones municipales”, ha señalado Marí Bosó.

“Ahora, pretenden tomar el pelo a los deportistas y vecinos de la ciudad con la milonga de que el año que viene habrá un campo de fútbol nuevo. Es una vergüenza. Nosotros nos comprometemos a trabajar desde ya para que cuando lleguemos al gobierno municipal podamos poner en marcha, con rapidez, la construcción de un nuevo campo de fútbol municipal y nuevas instalaciones anejas para las demás disciplinas deportivas en la zona de Can Escandell –donde de momento solo han sabido prever el desarrollo urbano para las VPO - y hacerlo hablando con todos y atendiendo a todos”, ha concluido Marí Bosó.