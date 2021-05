Raúl González: «Creo que este formato no es el mejor, pero hay que aceptarlo»

Raúl González, técnico del filial del Real Madrid, no ocultó su decepción por la eliminación de su equipo ante la UD Ibiza, y manifestó al respecto que consideraba «injusto» el actual formato de competición para decidir el ascenso.

«No hay alegría en el vestuario, pero sí que hay un gran trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio», indicó el mítico ‘7’ del Real Madrid de los galácticos, antes de declarar: «Creo que este formato no es el mejor, pero no es ahora el momento de hablar de él porque ya lo sabíamos cuando empezamos. Al final no te ganan, pero quedas eliminado. Pocas veces pasa eso en el fútbol , pero hay que aceptarlo así».

En cuanto al duelo contra la UD Ibiza, Raúl González explicó: «Es un día para estar felices y para estar contentos porque los chicos han vuelto a dar el máximo y han jugado 120 minutos a un nivel extraordinario, sufriendo, sacrificándose, corriendo y dándolo todo. Ha sido un partido que se podía haber decantado para cualquiera de los dos equipos».

Pese a la eliminación, el técnico madridista valoró en gran medida el trabajo de sus futbolistas.

«Lo hemos luchado y creo que es para estar feliz con todas las adversidades y lo que hemos vivido en este año. Esto no es el final,es el principio de muchas cosas bonitas para todos y cada uno de los jugadores que han formado la plantilla y para todos los que forman parte del club».