Goleada de la UD Ibiza antes de afrontar el 'play-off' a Segunda

No tiró el partido el conjunto celeste, tal y como había avisado su entrenador, Juan Carlos Carcedo, en la previa del mismo. El test ante el Nàstic significaba una buena prueba de fuego para lo que los de Vila se encontrarán en el 'play-off' de ascenso a Segunda, cuya primera eliminatoria la disputarán el próximo fin de semana. De hecho, el técnico riojano no hizo muchos cambios en su once titular, aunque sí varió el que puede ser su gran quebradero de cabeza. Con Manu Molina fuera, Carcedo apostó este domingo por la dupla Javi Pérez-Pardo en las operaciones de la medular, dejando fuera de inicio a Sibo, que había jugado de titular el encuentro anterior.

La UD Ibiza ha dominado la posesión de la pelota durante todo el primer tiempo, ante un adversario algo replegado al que le valía el empate para conseguir su pase a las eliminatorias para subir a la Liga Smartbank.

Los locales dieron un primer aviso, pasado el cuarto de hora, con un remate de cabeza de Goldar, exjugador del equipo de Tarragona, que se marchó por encima del larguero. Después fue Cirio el que dentro del área no acertó a ver portería con un disparo desviado.

Los de Carcedo estaban activos y seguían acechando la puerta defendida por Suárez, que en el minuto 21 tuvo que emplearse a fondo para evitar el gol de la UD Ibiza. Grima progresó por banda derecha y le puso un balón medido a Rodado, que se elevó y conectó con la cabeza. El balón iba ajustado al palo pero el portero visitante no falló en su estirada.

Pero el que sí acertó después fue Davo, en el minuto 26. El asturiano, que está de dulce en el momento clave de la temporada, recogió una pelota en las inmediaciones del área visitante, cabalgó en busca de Suárez, regateó al portero y marcó a placer (1-0).

Antes del descanso hubo una jugada polémica con una caída de Carbia dentro del área en un choque con Germán. No fue penalti y el árbitro tampoco vio ninguna acción punible.

Después los ibicencos pudieron incluso aumentar su renta, con disparos de Ekain y Javi Pérez, pero al intermedio se llegó con una mínima renta a favor de los de Carcedo.

Otro gol de Davo y uno de Rodado

En la segunda mitad, el guión siguió siendo el mismo. Un Nàstic desaparecido y una UD Ibiza enchufada.Tanto que Davo marcó el segundo en el minuto 53. El astur recogió un centro de Javi Vázquez (que había entrado para sustituir al lesionado Cirio) y conectó un latigazo que batió de nuevo a Suárez. Letal.

Se estiró un poquito el Nàstic, pero no pasó apuros una UD Ibiza que, en el minuto 85, marcó el 3-0. Rodado culminó un contra de su equipo tras pase de la muerte de Kike López. Después, en el tramo final, fue Javi Vázquez el que redondeó la goleada (4-0). Ahora a pensar en el ascenso. Los de Vila se llevaron la victoria y un homenaje de su afición.