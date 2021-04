Raúl Casañ: «Parece que tenemos la permanencia ahí pero todavía queda»

La Peña Deportiva se enfrenta mañana al Espanyol B (en el campo de los catalanes a partir de las 12 horas) y su entrenador, Raúl Casañ, afirmó ayer en rueda de prensa que no pueden bajar la guardia a pesar de llevar dos victorias consecutivas. «Parece que tenemos la permanencia ahí pero todavía queda», dijo.

«Si conseguimos ganar tendremos mucho avanzado. Luego nos vienen dos partidos seguidos en casa y es donde tendríamos que certificarlo, en casa en esos dos encuentros. Pero ganando el domingo sería un paso muy grande porque hay que pensar que jugamos contra el segundo, que va detrás de nosotros. Vencerle sería sacarle más ventaja. Luego se enfrentan los de abajo y podríamos sacarles una ventaja grande con un partido menos por jugar», indicó el preparador.

Con respecto al rival, manifestó que es un equipo formado por «jugadores jóvenes» de mucha calidad. Por ejemplo, en la parte de ataque destacó a dos futbolistas, Ferrán Jutglà y Becerra, que llevan cinco y ocho goles, respectivamente, y «están marcando una diferencia». Nombró también a Pedro, Villahermosa, Gori, Rubén o Nil. «En sí son jugadores rápidos, muy dinámicos, con mucha calidad y que a pesar de su juventud muchos entrenan con el Espanyol de Segunda División, que va a subir a Primera si no pasa nada. Ya tienen un buen currículum», indicó el técnico de la Peña.

El entrenador de los de la Villa del Río recupera para este encuentro a Fonda y Marc de Val, pero tiene la duda de Loren, que se lesionó el tobillo el miércoles aunque este jueves ya pudo entrenar, por lo que tampoco es descabellado que llegue bien para el choque del domingo. Sigue fuera Torres, que continúa recuperándose de una operación.

Pronto para hablar del futuro

Por otra parte, Casañ consideró que es pronto para hablar de la temporada que viene y de la posible continuidad o no de futbolistas, incluso de la suya propia. Aunque con respecto a su caso declaró: «Llevo trece años aquí, no es que quiera seguir o no. Soy parte de la Peña, pero cuando acabe la temporada tendremos que plantearnos todo otra vez y ver qué proyecto hay. Si es potente para poder mejorar...», sentenció el valenciano.