«El paso a Sociedad Anónima Deportiva es una respuesta a los aficionados de Ibiza»

La conversión de la UD Ibiza en Sociedad Anónima Deportiva fue ayer muy bien valorada por el presidente del Consejo de Administración, Amadeo Salvo, que se mostró bastante satisfecho por el «paso adelante» que supone esa transformación «hacia una mayor profesionalización» de la entidad.

«La verdad es que la conversión de la UD Ibiza en Sociedad Anónima Deportiva era un tema necesario para la organización y reorganización del club», explicó este miércoles el presidente del club celeste a Diario de Ibiza, al tiempo que detalló: «Es algo en lo que ya veníamos trabajando desde hace cerca de un año porque es un proceso largo y el Consejo Superior de Deportes (CSD) te tiene que auditar las cuentas, analizar la situación y calcular el capital social mínimo y exigible para la conversión. Creo que es una reestructuración del club necesaria para nuestra fase de profesionalización porque en la situación en la que estamos ya como club deportivo necesitamos una transformación a fondo para reoganizar la sociedad ».

Asimismo, el máximo rector de la UD Ibiza ahondó en su explicación sobre la profesionalización de la entidad en el sentido de que se trata simplemente de «un elemento jurídico», si bien es necesario cuando «no se está en la Liga Profesional de Fútbol (LFP)».

Salvo: «Aquí ya existe una responsabilidad jurídica, civil y penal ante cualquier situación de quiebra o dejación de funciones»

«En ese caso, uno de los requerimientos mínimos es la transformación en Sociedad Deportiva Anónima. Y, bueno, si algún día conseguimos estar en la LFP, pues es ya un trabajo que tendremos hecho porque no es algo que se haga en un mes ni en dos ni entres. Es una elemento jurídico que un club como el nuestro, creo e insisto, lo necesitaba», afirmó el dirigente celeste, antes de señalar: «Es evidente que la conversión en Sociedad Anónima Deportiva es una respuesta a los aficionados de Ibiza de que esto es un proyecto a largo plazo, serio y que no es simplemente un club deportivo en el que si un día van mal las cosas lo dejas caer y no se sabe quién es el responsable. Aquí ya existe una responsabilidad jurídica, civil y penal ante cualquier situación de quiebra fraudulenta o de dejación de funciones. Es un paso al frente de las personas que estamos rigiendo este club».

En este sentido, Amadeo Salvo manifestó que el capital social inicial se establece en 700.000 euros y que los accionistas del club son él y sus dos hermanos, aunque no descartó que en el futuro se abra la puerta a otra nueva fórmula, pero aseguró que eso es un tema que «aún no está decidido».

El presidente de la UD Ibiza indicó también que no hay prevista ninguna «ampliación de capital» a no ser que el equipo logre esta campaña «el ascenso a Segunda División».