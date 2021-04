Javier Medori: «Me siento importante dentro de la plantilla del Sant Antoni»

Javier Medori Morales (Ibiza, 1993) se encuentra muy feliz en el CB Sant Antoni. Superada una larga lesión, el ibicenco lleva ya varios partidos aportando con su juego. Lo mejor está por venir.

¿Cómo está siendo su aventura en el CB Sant Antoni?

Muy positiva por el momento. Para mí, acabar la temporada ya es bonito, ya que la había empezado con una lesión en el tobillo. Y sí es en casa, mejor. Además, viendo lo que nos queda por delante es algo fantástico.

¿Le costó el cambio de venirse de Austria a Ibiza?

Un poco. Era volver a la isla después de mucho tiempo, pero el hecho de tener una oportunidad o una escapatoria aquí en Ibiza hizo que las cosas fueran más fáciles. Cualquier otro año me hubiese sido imposible volver porque no había básquet. Ahora hay un equipo en EBA, con aspiraciones y que pinta bonito. Yo también estaba en una situación de incertidumbre y decidí volver. Se dieron todas las circunstancias para quedarme.

¿Cómo se lo tomaron en Austria, en su exequipo, los Raiffeisen Dornbirn Lions? ¿Lo entendieron?

Sí, lo entendieron. No estaban haciendo muy buena temporada y las condiciones en las que yo iba a volver eran otras, en cuanto a jugadores, equipo y todo. La Liga se me acortaba mucho, porque al final iba a ser volver para jugar tres partidos. Entonces, sí que lo comprendieron. Desde el momento en el que se lo dije se lo tomaron bien. Cuando se lo comenté tampoco estaban aspirando a nada porque no se clasificaron para el ‘play-off’.

¿Se imaginaba que algún día se produciría este regreso para jugar en casa?

Tampoco lo había imaginado, siéndote sincero. Es cierto que en los últimos dos o tres años salieron proyectos en Primera Nacional en los que no sé si las aspiraciones eran subir. Pero anteriormente era impensable. Todo esto sale por un cúmulo de circunstancias. El año pasado el Sant Antoni va líder en Primera Nacional, acaba la temporada por el coronavirus y en los despachos se asciende. Pero en mi cabeza no estaba llegar a Ibiza, lo veía muy lejano. De momento estoy aquí y no sé dónde estaré el año que viene. Pero estoy muy contento.

¿Y en el Sant Antoni está dando el máximo que puede ofrecer en su juego?

Considero que puedo dar más. También vuelvo de una lesión. Me encuentro muy bien y cada vez mejor, pero aún no estoy al cien por cien. Me siento importante, juego en casa y tengo un rol ya más o menos asumido dentro del equipo, con una cierta importancia. Tengo ya 27 y lo veo todo de otra forma.

¿Cómo definiría el proyecto de su actual club?

Diría que es sólido. Jordi [Grimau, jugador con amplia trayectoria en la ACB] y se nota mucho. Mete mucho sentido común, trayendo a los jugadores que trae, haciendo las cosas como debe, prometiendo lo que puede dar y no más allá de eso y haciendo las cosas bastante bien.

¿Se aprende mucho de Grimau, cuando entrena y juega con ustedes, además de con su faceta de director deportivo del club?

Ha jugado al máximo nivel en la ACB, tiene mucha experiencia. Sí, sí que se aprende. Con todo lo que ha vivido, sin duda siempre se pueden sacar cosas nuevas.

¿Cree que pueden ascender a la LEB Plata?

Hay probabilidades, sí. A veces me da cosa hablar de ello porque se puede gafar. Pero siendo honesto, sí se puede.

¿Por qué ve opciones?

Será difícil el cruce que vamos a tener con uno de los del grupo C para meternos en la fase de ascenso. Será fundamental. Luego una vez en esa fase, ya se irá viendo. Pero el jugártelo todo a un partido para ir a la fase de ascenso es duro. Y se puede subir porque hay mimbres, hay jugadores con experiencia y con ganas. Para esta categoría tenemos nivel. Ahora estamos trabajando muy bien, desde la llegada del nuevo entrenador, aunque tampoco quiero poner mal al otro. Pero es verdad que Litos [Carlos Flores] nos está transmitiendo cómo quiere que juguemos y creo que lo estamos aplicando bien. También tenemos una estructura de club semiprofesional, casi profesional. Yo no, porque trabajo, pero la mayoría de los jugadores del equipo entrenan por las mañanas. Por horas de entreno y calidad de jugadores, sí que se puede subir, pero es complicado.

Este sábado juegan ante el Par Maresme y lo harán con gente en la grada de nuevo...

¡Por fin! Llevo cuatro partidos y en ninguno ha habido gente. Al final, tener público ayuda al proyecto en sí. Estamos haciendo las cosas bien ya no sólo en la pista, sino también fuera de ella. El baloncesto es una alternativa al fútbol y es bonito.

¿Puede servir este proyecto de nexo de unión para el baloncesto ibicenco?

De momento somos el primer equipo de la isla en cuanto a categoría se refiere, y si este proyecto puede ayudar para hacer un poco de básquet isleño... Somos el Bàsquet Sant Antoni, representamos a un municipio pero sobre todo a una isla.

¿Se sabe algo ya de si finalmente la fase de ascenso se disputará en Ibiza?

De momento no, pero sería muy bonito. Y si se puede meter gente, especialmente. Habría ocho equipos de toda España, con lo que ello supone.