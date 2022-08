Kessen Tall i les dones de Tombuktú

‘Timbuktú’. Aquest és, sense dubtes, el títol més conegut de la filmografia de Kessen Tall, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederacio Intersindical del sindicat STES, que enguany està dedicat a les dones al món del cinema.

La pel·lícula, dirigida pel maurità Abderrahmane Sissako, explica la vida a la ciutat que dona nom a la cinta durant els convulsos mesos en que els islamistes radicals d’Ansar Dine es varen fer amb el nord del país, on varen destrossar el patrimoni arqueològic i cultural. Uns mesos en què les dones varen estar obligades a cobrir-se per complet tot i estar en meitat del desert. Aquesta història, que parla sobre destrucció i prohibicions la va guionitzar Kessen Tall, de qui és molt complicat trobar informació.

De fet, tot i ser una de les tres protagonistes del mes, no hi ha cap referència sobre la seua feina o la seua vida a l’annex del calendari, a l’apartat de les activitats proposades per fer a classe. És, precisament per aquesta dificultat de trobar informació l’única sobre la que no es demana res als alumnes que facin cap exercici.