Katharine Hepburn, més enllà de l’estrella

Una dona moderna a la societat del Estats Units al segle XXI, una estrella de cinema que no va entrar al joc publicitari de Hollywood i una professional que es va rebel·lar contra el paper que, suposadament, havia de complir una dona. Així era Katharine Hepburn, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES.

Hepburn va ser, de fet, coneguda per la seua indepència i per la seua enèrgica personalitat. Criada en el si d’una família reformista de classe alta, va cridar l’atenció de la indústria de Hollywood per les seues actuacions a Broadway, on va treballar uns anys al teatre, disciplina en què es va introduir mentre estudiava a l’institut. El seu èxit va ser fulgurant. El primer dels seus quatre premis Oscar el va rebre amb 26 anys per la seua tercera pel·lícula: ‘Morning Glory’ (1933). Això sí, el guardó semblava estar gafat, ja que les següent produccions en què va participar varen ser un autèntic fracàs. Fins a tal punt que va arribar a ser qualificada com «verí per a la taquilla».

KATHARINE HEPBURN Época: 1907-2003 País: Estats Units L’actriu va protagonitzar més de quaranta pel·lícules, a més de participar a una quinzena d’obres de teatre i deu produccions per a televisió.

En aquesta situació Katharine Hepburn va planificar la seua recuperació professional. Va adquirir els drets de ‘Històries de Philadelphia’ i els va vendre amb una única condició: ser ella la protagonista. Va ser en aquell moment, als anys 40 del segle XX, quan la va fitxar la Metro-Goldwyn-Mayer, que la va emparellar a les pantalles amb Spencer Tracy, amb qui va protagonitzar pel·lícules durant 25 anys i amb qui produí prop d’una desena de cintes. Amb ell va mantenir una relació oculta durant prop de 26 anys. Divorciada, va optar per viure sola la resta de la seua vida.

La seua carrera es va prollongar durant més de seixanta anys durant els que va interpretar personatges de tots els gèneres, des de la comèdia al drama, que li van valdre quatre premis Oscar a millor actriu: ‘Endevina qui ve a sopar’ (1967), ‘El Lleó a l’hivern’ (1968) i ‘L’estany daurat’ (1981), a més del primer per ‘Morning Glory’. Tots els seus personatges mostren dones segures de si mateixes. L’any 99, a més, l’American Film Institute la va nomenar la major estrella femenina de la història de Hollywood.

Amant dels reptes, a partir dels anys 50 va participar a produccions teatrals, moltes d’elles d’obres de William Shakespeare. Al cinema, en aquesta etapa es va centrar en personatges de dones solteres de certa edat que va interpretar en algunes pel·lícules i entre les que destaca el de ‘La reina d’Àfrica’ (1951).

A partir dels anys 70 la televisió va centrar la carrera de Katharine Hepburn, que va estar en actiu fins als 87 anys, sis abans de morir.