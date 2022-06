Mercedes Sánchez Vico, cinema per coeducar

‘Ellas, mujeres que han hecho historia, pero no están en la historia’ i ‘Las educadoras’ són els documentals més coneguts de Mercedes Sánchez Vico, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. La guionista, directora i productora espanyola, reflexiona en el primer, que ha rebut nombrosos premis, sobre la invisibilitat de les dones als llibres de text, uns llibres aprovats als plans d’estudis, que reclama que es revisin.

A ‘Las educadoras’, en canvi, apareixen setze docents per visibilitzar i reconèixer la feina de les dones a la coeducació des de l’escola, la família i els tallers de formació.

Sánchez Vico és experta en coeducació i igualtat de gènere, un aspecte del que acostuma a fer-se’n responsable als centres educatius on treballa, i llicenciada en Filologia Hispànica. Ha estat directora de l’Instituto Andaluz de la Mujer i coordinadora del pla d’igualtat per al professorat a Màlaga. Fa anys va crear un projecte educatiu per treballar la igualtat entre homes i dones mitjançant la imatge, el que va ser una matèria pionera a Andalusia. Aquest projecte ha set mereixedor de nombrosos premis.

Sánchez Vico desenvolupa aquesta feina de conscienciació impartint tallers i conferències a centres educatius, de professorat i també a les universitats així com amb un concurs literari de microrrelats per a la prevenció de la violència masclista. Ha posat en marxa ‘Incluidapps’ eina per un ús correcte del llenguatge inclusiu.