Arrenca l’hoquei mamis a Eivissa

Aquest cap de setmana, Sant Antoni acollirà el primer campionat d’Espanya d’hoquei sala de mamis al poliesportiu de Can Coix i ho farà assumint el repte de rebre un total d’onze equips entre els quals hi figuren conjunts com el FC Barcelona, l’Athletic Terrassa HC o el Club Egara entre d’altres. L’amfitrió també hi tindrà un equip, la secció de mamis del Portmany.

Passen pocs minuts de les set de la tarda, plou i fa fred, però tot i així, a poc a poc, les jugadores de la secció de mamis del Portmany Hockey Club comencen a arribar al pabelló de l’institut Quartó de Portmany. Com cada dilluns, entrenaran prop de dues hores i avui realitzaran l’últim entrenament abans de debutar al campionat d’Espanya d’hoquei sala de mamis al poliesportiu de Can Coix.

Totes arriben uniformades, amb els estics, els guants i tot el material necessari per poder jugar a un esport que, fins fa pocs mesos, gairebé cap d‘elles havia practicat. Algunes encara han de preguntar com s‘agafa l’estic o, fins i tot, repassar alguna norma, però somriuen, tenen ganes d’aprendre i, sobretot, de fer esport i passar-s’ho bé. «És el primer cop que se celebra un campionat d’Espanya en aquesta categoria i, per a nosaltres, és un honor poder acollir-lo a Sant Antoni, no només pel que comporta a nivell de turisme esportiu fora de la temporada, sinó també perquè creim que és una molt bona manera de promocionar l’esport entre persones adultes i demostrar que mai és tard per començar a competir i estar en forma», explica Arantxa Asenjo, presidenta del primer club de l’illa que inclou aquesta secció, el Portmany Hockey Club.

Per poder jugar en aquesta categoria, reconeguda per part de la Federació Espanyola d’Hoquei, no cal tenir fills, però sí que s’ha de ser major de 35 anys i no haver estat federada abans dels 30 en aquest esport, tot i que s‘admeten petites excepcions amb la voluntat que gairebé tothom que vulgui pugui competir.

Karina Herms, amb 55 anys, és la més vetarana de la secció de mamis del Portmany Hockey Club i una de les impulsores d’aquesta iniciativa a l’illa, ja que al 2011 es va encarregar de formar un equip com l’actual al Club Egara de Terrassa. «Fa temps que practico aquest esport i tenia clar que a Ibiza podia funcionar, però mai m‘hagués imaginat que el primer campionat d’Espanya es disputés aquí», comenta Herms. Al seu costat, escoltant tot el que diu com a bona debutant, hi ha Clàudia Pardellans, arquitecta de professió i jugadora d’hoquei des de fa poques setmanes. Pardellans és de Matadepera, tot i que ja fa gairebé una dècada que viu a Ibiza i assegura que, «a Matadepera gairebé tothom juga a hoquei, és un esport que sempre he tingut a prop i quan em van proposar unir-me a l’equip no ho vaig dubtar ni un instant».

Als entrenaments hi participen jugadores federades d‘altres clubs que, tot i no poder competir, assumeixen el rol d’entrenadores. Una d’elles és María Macarena, jugadora del Saneu Hockey, de Santa Eulària, que des del primer dia va encarar el repte de formar a totes les jugadores que, a dia d’avui, conformen la secció de mamis del Portmany. «El més polit ha estat poder portar fins a Sant Antoni a les mares de jugadors i jugadores del Saneu que tenien ganes de competir i provar aquest esport i que, fins ara, no tenien la possibilitat de jugar», assegura l‘entrenadora deal conjunt portmanyi.

Gairebé són les nou del vespre i les jugadores comencen a recollir. Estan cansades, però satisfetes amb la feina feta. Han acabat jugant un partit de dos temps de 15 minuts i, mentre guarden tot el material, es miren i somriuen. Saben que encara els queda el moment més important i divertit de cada entrenament. Li diuen el «tercer temps» i es juga fora del pabelló, amb una cervesa a la mà, sense estics ni pilotes, i sabent que, passi el que passi aquest cap de setmana, ningú els prendrà aquest moment.