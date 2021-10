Les balenes van al pediatre

Balenes, polps, una tortuga, una mar de peixos i borns i, com no, boscos de posidònia. Això és el que troben, des de la setmana passada, els boixos que van al metge al centre de salut de Sant Josep. L’artista Patricia Romero ha convertit la zona pediàtrica de les instal·lacions sanitàries en el fons de mar, un projecte d’humanització impulsat per l’equip d’infermeria.

Una balena blava neda per les parets del centre de salud de Sant Josep. El seu cos es perd entre les llarguíssimes fulles de posidònia que pugen per les columnes. Es dirigeix cap a la consulta onze de la zona de pediatria, però abans, si segueix aquest rumb, es trobarà amb un polp taronja, de tentacles morats, que va just en la direcció contrària. El polp i la balena són només dos dels personatges ambs els que, des de fa uns dies, es troben els boixos i boixes que passen per la zona de pediatria del centre de salut de Sant Josep.

Els ha pintat per a ells Patricia Romero, amb qui van contactar Gloria, coordinadora del centre, i Estrella, una de les infermeres d’aquest servei per fer-li la proposta, que busca «humanitzar» l’atenció sanitària, segons expliquen des de l’Àrea de Salut d’Ibiza i Formentera. «Em coneixien perquè ja havia pintat abans, fa anys, la zona pediàtrica d’Urgències de l’Hospital Can Misses», recorda. Un projecte per al que també va recòrrer als animalons: papallones gegants, un caragol...

Una sala d’espera marina

Patricia va trigar un mes i mig en fer els primers esbossos, després de fer dos visites al centre per veure l’espai. Va fer un munt de fotos i va començar a treballar en el projecte de convertir la zona pediàtrica de l’ambulatori en el fons de la mar. «Em varen dir que era una mena de passadís, però en arribar vaig veure que no era exactament així, era una sala d’espera molt gran», recorda l’artista sobre els inicis del projecte, que ha costat 3.700 euros i que ha tengut la col·laboració i el finançament de l’Ajuntament de Sant Josep, va explicar l’Àrea de Salut d’Ibiza i Formentera la setmana passada, durant la presentació.

«Aquest projecte, denominat ‘Fons marí per als nostres petits guerrers’, té l’objectiu de crear un ambient agradable per als boixos que venen al centre de salut i alleujar l’estrès que pateixes alguns d’ells», explica Gloria Pérez, coordinadora d’Infermeria i impulsora de la iniciativa. «Normalment, els més petits associen els centres de salut i hospitals amb un lloc on els fan tècniques que no són gaire agradables», continua la infermera, que reconeix que «l’entorn neutre» que solen tenir aquests espais «no ajuda a trencar aquestes sensacions».

Patricia Romero ha pintat el fons de la mar amb pintura acrílica i ‘chalk paint’

Romero va tenir això molt present mentre pensava en com convertir la zona de pediatria en el fons marí. Va dissenyar els personatges més grans (la balena, el polp, la tortuga...) tenint molta cura de no passar-se amb els colors. Són vius, però no massa. «Per què no s’excitassin o es posassin molt nerviosos», comenta l’artista, que reconeix que aquesta feina ha estat més complicada que la de l’hospital. Allà era un mural de cinc per tres metres i aquí un espai amb portes, extintors, cartells, columnes... «De seguida vaig tenir clar que les columnes serien la posidònia», explica. Alguns animals, els més grans, els va dissenyar a casa, tenint com a referència els reals, i en el moment que va agafar els pinzells ja els tenia molts clars. Altres, com alguns peixos i borns més petits, els va pintar allà mateix i són fruit de la seua imaginació.

Patricia es tancava al centre de salut els caps de setmana o alguna tarda, quan ja no quedaven pacients. Moltes zones les va haver de pintar pujada al darrer esglaó d’una escala i mirant i remirant constantment per assegurar-se que els animals mantenien les proporcions, una cosa complicada quan es treballa amb figures grans. «Alguns artistes empren projectors, però no ho vaig fer», afirma Patricia, a qui li va fer il·lusió veure, el dia de la presentación, com alguns dels boixos i de les famílies que estaven a la sala feien fotos i es distreien amb els detalls «dels bitxets».

«Estam molt satisfets i orgullosos d’aquest tipus d’iniciatives d’humanització que parteixen de les infermeres, que persegueixen millorar la qualitat assistencial que reben els pacients pediàtrics», destaca la gerente de l’Àrea de Salut d’Ibiza i Formentera, Carmen Santos. «Les balenes, les tortugues, els peixos i la flora marina són ara els elements que donen la benvinguda als més petits. El fons de la mar entreté els boixos i facilita la tasca dels professionals», asseguren els professionals.

Pintora «des de petita»

«Jo seguiria i seguiria pintant», confessa Patricia Romero, que imparteix classes de pintura «tant presencials com en línia» i atèn la botiga familiar de materials artístics. «He pintat sempre, des que era molt petita», afirma Patricia Romero poc després de la presentació del seu nou projecte, l’evolució del qual penjarà aviat al seu canal de Youtube, explica.

Mentre, qualsevol que s’atansi al centre de salut de Sant Josep podrà veure els animals que han sortit de les mans de Patricia Romero i que neden i suren per les parets de la zona de pediatria, sota les ones que ballen a la part més alta, gairebé tocant els sostres.