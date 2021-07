Un esport que dibuixa somriures

L’Associació d’Esport Adaptat d’Eivissa i Formentera (Addif) ha gaudit durant aquest mes de juliol d’una jornada de paddle surf a la platja de Talamanca gràcies a la col·laboració de Sup Ibiza, que s’ha adherit, com a empresa col·laboradora, al segon Circuit Inclusiu d’Eivissa que organitza Addif conjuntament amb el Consell i que inclou activitats adaptades durant tot l‘any per l’illa d’Eivissa.

L’1 de juliol és una data que molta gent marca en vermell al calendari. Per a molts, és la data que simbolitza l’inici de les vacances o, fins i tot, de l’estiu encara que aquesta estació comenci, de forma oficial, el 21 de juny. Enguany, però, per als usuaris d’Addif (Associació d’Esport Adaptat d’Ibiza i Formentera), l’1 de juliol era el dia en què es llançarien al mar a sobre d’una taula de paddle surf per provar, de la mà d’instructors experimentats, un esport que cada vegada té més adeptes.

«Col·laborar amb entitats com ADDIF i poder passar una estona amb persones tan especials no té preu»

L’activitat, que es va dur a terme entre les cinc i les vuit de la tarda a la platja de Talamanca, s’emmarca dins del segon Circuit Esportiu Inclusiu d’Ibiza que organitza Addif conjuntament amb el Consell, i que inclou una vintena d’activitats adaptades per diferents punts de l’illa durant tot l’any on col·laboren diverses empreses, com Sup Ibiza, de Germán García. «Per a naltros, col·laborar amb entitats com aquesta i poder passar una estona amb persones tan meravelloses i especials no té preu», explica encara emocionat García, que tot i tenir una empresa de facturació estacional, no dubta ni un instant en trobar el temps que faci falta per poder col·laborar en activitats com aquestes. «No sabria descriure amb paraules el que suposa per a mi poder treballar una estona amb persones tan agraïdes. Sempre dic que el mar ajuda a evadir-te de problemes i mals de cap, però si a sobre tens la sort de poder compartir-lo amb persones que somriuen constantment i que et fan veure com de feliç es pot ser amb una simple taula de paddle i un rem a la mà, marxes a casa pensant que el que has viscut no té preu».

Myriam Martín, presidenta d’Addif, té 47 anys i ja fa prop d’una dècada que va abandonar el seu poble natal, Écija, a Sevilla, per dedicar-se, en cos i ànima a fer créixer l’associació. «Per a naltros, aquest segon Circuit Esportiu Inclusiu d’Ibiza és una experiència molt enriquidora. Els boixos gaudeixen de la natura i de relacions socials fora dels seus cercles més íntims i així podem visibilitzar el col·lectiu i fer entendre que l’esport inclusiu passa per trobar espais on persones amb i sense diversitat funcional puguin compartir moments en igualtat, per poder afavorir la participació plena i efectiva en la societat on vivim a les persones que formen part d’associacions com la nostra», explica Martín.

Per als usuaris d’Addif, aquesta no era la primera vegada que provaven el paddle surf ja que, segons explica Martín, Abel Matutes va donar, fa uns anys, tot un seguit de taules a l’Associació. «Des d’aleshores, els nostres usuaris, poden fer servir aquest material a la platja de Santa Eulària, on realitzam tota mena d’activitats esportives de dilluns a divendres», comenta la presidenta.

«A les persones amb qui treballam els ha afectat molt el confinament. Necessiten contacte físic per socialitzar»

La pandèmia ha afectat tothom, però especialment a col·lectius vulnerables com aquest. «A les persones amb què treballam les ha afectat molt el confinament. Hem de ser conscients que són gent que no té telèfons mòbils i, per tant, la seua única manera de socialitzar és cara a cara i a través del contacte físic i sabem que l’associació, tant per a ells com per a les famílies que hi ha al darrere, és una via d’escapament que els serveix per evadir-se del seu dia a dia acadèmic, per exemple», comenta Martín.

A l’experiència amb Sup Ibiza no hi van poder assistir tots els membres d’Addif, és per això que, amb color vermell, tant Germán García com Myriam Martín han marcat el mes de setembre, quan la temporada estigui a punt d’acabar, per repetir l’activitat. «Repetirem perquè per a naltros tan se val si al setembre fa més fred o més calor, el més important és poder seguir compartint moments divertits, polits i útils, que serveixin per seguir sensibilitzant les persones que, sovint, no saben com actuar davant de gent amb discapacitat», sentencia Myriam Martín.