Desconnectar per connectar

Una de les persones que repeteix de forma habitual és María José García, experta en branded content i màrqueting a IB3 Televisió. Majo, com la coneix tothom, coneix aquest certamen des de la seua primera edició i tot que la primera vegada que hi va assistir ho va haver de fer per feina, va tenir clar que, l’any següent, ho faria per plaer. «He assistit a molts congressos, però sempre dic que aquest és molt especial. Sempre conèc persones amb qui acab fent amistat i compartint una bonica relació professional. L’any que ve el Formentera20 celebrarà el desè aniversari i, si tot va bé, jo hi assistiré per cinquena vegada», explica una de les participants més veteranes del congrés.

El format és una passada María José García - Experta en branded content i màrqueting a IB3 Televisió

L’hotel Casbah, espai on es porten a terme totes les ponències, convida a pensar que tot plegat té lloc al menjador de casa. L’ambient que es respira en cada xerrada és prou informal com per aconseguir que, tant els ponents com els participants, s’atreveixin a fer preguntes de tota mena i a iniciar aquelles converses que qui sap si culminaran en una nova idea de negoci. «El format és una passada, record que l’any 2017, Rosa Castells va portar Sarah Harmon, que en aquell moment era la directora de Linkedin a Espanya. Escoltar-la va ser una meravella, però poder dinar al seu costat l’últim dia del congrés va ser increïble. Segurament vaig sentir el mateix que deu sentir un aficionat del futbol quan veu Messi. Per a mi, aquests detalls fan del Formentera20 un esdeveniment únic», explica Majo.

Si bé és cert que entre la seixantena de participants d’enguany gairebé tothom provenia del sector de la comunicació o la publicitat, també hi havia persones com Lluís Masvidal, enginyer agrònom de Vilassar de Mar, que va decidir viatjar fins a Formentera per mirar de trobar idees que l’ajudassin en el procés de digitalització de Plantinova, la seua empresa. «Form part de Barcelona Tech City i vaig pensar que tot i que em dedic al sector de les plantes, no em podia perdre una oportunitat com aquesta», comenta Masvidal, que aprofita per comentar que «ha estat una bona experiència, marx sabent que el missatge que he de transmetre des de l’empresa ha de ser coherent i explícit i no descart endinsar-me al món de TikTok, ara que he vist que no és una xarxa només per a boixos». I si li preguntam si l’any que ve repetiria, la resposta és ben clara: «Sí, segurament sí, perquè les ponències no són gens tècniques, tothom les pot entendre i com diu l’eslògan, l’ambient ajuda a desconnectar del teu dia a dia per connectar a fons amb temes que tot i ser importants, sovint se t’escapen», explica.

Una altra de les persones que agraeix poder desconnectar uns dies de la seua feina és Bibiana del Alcázar, directora de desenvolupament de negoci a BBDO & Proximity Espanya. Tot i ser de Barcelona i fer prop de 20 anys que estiueja a Formentera, Del Alcázar mai havia participat a l’esdeveniment de Rosa Castells. «Fa temps que sé que existeix i era una petita espina clavada no haver-hi anat encara, per això aquesta vegada no m’ho he pensat massa i celebr haver-hi anat perquè l’equilibri entre la part professional i la personal està molt ben trobat». Del Alcázar treballa cada dia amb marques de prestigi nacional i internacional i no descarta convidar a algun dels seus clients a l’edició de l’any que ve. «Crec que pot ser interessant portar a clients perquè penso que tot el que s’explica pot ser interessant per a ells i útil per a naltros, ja que entendrien moltes de les coses que sovint els plantegem em en reunions».

D’altra banda, Del Alcázar assegura que «aquesta última edició ens ha mostrat l’empoderament de dones com Patricia Reis, Mónica Moro o Isabel Martínez, que han demostrat ser grans professionals en el seu àmbit».

Al Formentera20 la gent hi pot arribar sola o acompanyada, com és el cas de Gal·la Esparó i Míriam Clua, ambdues van coincidir en una agència de Barcelona i tot i que ara no treballen juntes, aprofiten qualsevol excusa per seguir formant-se en el seu sector. Esparó és digital stregist en una agència de la capital catalana i Clua va fundar fa mitja dècada la seua pròpia agència, Brava Comunicació, a Lloret de Mar.

«Segurament el que ens va convèncer a l’hora de decidir fer el viatge fins a Formentera van ser el ponents del cartell, però un cop allà el que més ens va agradar va ser l’ambient. Hi ha congressos on sembla que la gent hi va per obligació, en el cas de Formentera20, es nota, des del primer moment, que tothom hi va per plaer i amb ganes d’aprendre i conèixer gent», explica Clua.

Per la seua banda, Esparó assegura que «hi ha pocs esdeveniments o congressos on sigui tan fàcil intervenir, fer preguntes i no tenir vergonya en cap moment».

Ara tots aquests participants han tornat a connectar amb les seues rutines en oficines que poc tenen a veure amb els blaus de Formentera i, com si d’una reunió amb el client més important de l’empresa es tractàs, han marcat en vermell les possibles dates del Formentera20 de l’any vinent que, si tot va bé, celebrarà sense mascaretes i de forma distesa la desena edició d’un certamen que no deixa de créixer.