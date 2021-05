Set hores de festival de rock

Matteo Mochen té 40 anys i tot i que ja en fa 15 que va arribar a Eivissa des d’Itàlia, no va ser fins al 2019 quan, amb uns amics, va decidir tirar endavant el somni d’obrir un local on poder donar cabuda a tots els amants de la música rock i metal de les Pitiüses. La pandèmia l’ha obligat a tancar Can Roc, però l’ha ajudat a tirar endavant un nou projecte musical: Ibiza Rockers

Matteo Mochen va obrir Can Rock l’any 2019 carregat d’il·lusió i d’optimisme. Sempre ha tengut clar que un bar musical avui dia és poc sostenible, però també ha reconegut, en diverses ocasions, que el projecte de Can Rock no aspirava a res que no fos posar una petita llavor en una illa desforestada de música rock i metal. «Et puc assegurar que obrir un local musical no és rendible. Les despeses són molt altes. Aquest estil de negoci està tancant a tot arreu, però vèiem que a Eivissa cada vegada quedàven menys sales i no podíem quedar-nos de braços plegats», comentava Mochen fa un parell d’anys en una entrevista en aquest mateix suplement.

La sala de Cala de Bou va oferir més d’un centenar de concerts amb bandes locals, nacionals i, fins i tot, internacionals. Es va consolidar establint una programació regular durant tot l’any i quan tot just semblava que s’estava convertint en un punt de pelegrinatge obligatori pels amants de la música underground, una pandèmia els va obligar a apagar els llums i guardar tots els instruments.

«Feia mesos que ens rondava pel cap l’opció de tancar, però el covid primer i la marxa d’Eivissa d’un dels socis del projecte després, va precipitar la decisió», explica Mochen, que lluny de llançar la tovallola i deixar d’apostar per la música rock i metal en una illa on predomina la música electrònica, va decidir iniciar un nou projecte de la mà de Pablo Chiavallopi, Alejandro Iborra i Iván Tamarit. Junts han creat Ibiza Rockers, una plataforma amb què es proposen seguir treballant per aconseguir crear un circuit professional de música underground a les Pitiüses.

«A Eivissa no hi ha revistes especialitzades sobre la música rock o metal, tampoc hi ha ràdios que parlin de naltros ni voluntat per crear sales d’assaig que permetin que les poques bandes locals que tenim puguin seguir creant música», comenta Mochen. Ara, amb Ibiza Rockers, esperen poder seguir regant la llavor que van plantar amb Can Rock involucrant i dinamitzant el panorama musical de les illes en diferents espais amb la voluntat no només de seguir mantenint viu l’esperit del rock sinó també el de les bandes d’Eivissa que segueixen lluitant per sobreviure en temps tan complicats com els d’ara.

Una de les primeres accions que ha portat a terme aquesta nova plataforma ha estat la d’organitzar un festival online, de gairebé set hores de concerts, dividit en les jornades del sis i set de maig. L’esdeveniment es va emetre, en directe i de forma simultània a YouTube i Facebook i va arribar a pics de més d’un cententar de persones connectades. Un cop acabada la transmissió, els vídeos quedaven penjats a ambdues plataformes on, a dia d’avui, ja superen el miler de reproduccions.

«Volíem enfocar el festival a bandes locals, però l’anunci que vam penjar a xarxes va tenir tan bona acollida que vam decidir donar cabuda a bandes nacionals, internacionals, i de casa».

El concerts del 6 de maig els van protagonitzar grups de rock mentre que, el dia set, va ser el torn la música metal.

En total, 17 bandes van passar per l’emissió i tot i la feinada que va comportar organitzar-ho tot, Mochen assegura convençut: «Ho tornaríem a fer, ha estat un èxit i una bona carta de presentació del que pretén ser Ibiza Rockers».

Arriba Neverdown, Sequoia Tree, Somosuno y Apotropaico van posar l’accent eivissenc a dues jornades consecutives d’una música underground que espera poder fer el salt de la pantalla tan aviat com sigui possible per poder tornar a omplir els escenaris de totes les festes i festivals d’Eivissa i Formentera. Fins llavors, Ibiza Rockers i l’essència de Can Rock s’encarregaran de fer-nos ballar a distància.