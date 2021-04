L’obligació de salvar el fons marí

REPORTATGE. Diana Puig té 41 anys i és manxega de naixament i eivissenca d’adopció, com tantes altres persones en aquesta illa. Va arribar a Eivissa amb 18 anys, disposada a viure noves experiències i, sense adonar-se’n, ha fet de les Pitiüses una llar i del mar, una necessitat. Ara, ha creat la plataforma Maltesa del Mar, amb la que procura preservar i cuidar allò que tant s’estima: el fons del mar.

Són les set de la tarda i Diana Puig, com cada dia, encara està nedant al mar. Avui, ha decidit entrenar per Platges de Comte, un dels indrets més fotografiats de l’illa d’Eivissa. Tan bon punt surt de l’aigua, exclama: «Què bé! Ho necessitava!» I és que per a aquesta manxega, el mar és molt més que l’element que ens envolta. Per a ella és una necessitat que ha acabat formant part del seu estil de vida.

«Si a Eivissa li treim el mar, ens quedam gairebé sense res. L’hem de cuidar i protegir, estam en deute amb ell i ho hem de tenir molt present si volem que els boixos el coneguin tal i com l’hem conegut naltros», afirma.

Puig va arribar a l’illa quan tenia 18 anys, venia d’un petit poble on hi havia poques coses a fer i la por a l’estancament va precipitar una fugida en busca de noves aventures que la fessin créixer personal i laboralment. Ara treballa en el món de les relacions laborals, però sempre troba un moment per poder submergir-se a les profunditats del mar que envolta les illes.

Passió pel mar

«Sempre he dit que, en aquesta vida, cal triar un sector al que dedicar-se professionalment i un altre al que dedicar-se en esperit, per amor, per passió. En el meu cas, sempre he tengut clar que el submarinisme i el mar, en general, complementarien la meua vida professional», explica Puig. Tot i així, fa tot just un any que va aprofitar les seues vacances per adquirir el títol de submarinista professional.

«Pensava que mai trobaria el moment. Per a mi, tenir aquest títol és com haver fet realitat un petit somni. No deixaré la meua feina per dedicar-me al submarinisme, però em vaig prometre a mi mateixa que, si aconseguia el títol, faria alguna cosa per preservar els fons marins d’Eivissa i Formentera», comenta.

Dit i fet. Tan bon punt va tornar de Benalmádena, on va fer el curs, va decidir crear la plataforma Maltesa del Mar, una associació amb què pretén aconseguir que el mar de les Pitiüses deixi de degenerar-se al ritme que ho està fent. Puig és submarinista, però reconeix que per poder portar a terme el seu projecte necessita envoltar-se de tota mena de professionals. És per això que Maltesa del Mar compta amb una vintena de voluntaris procedents de sectors com la biologia, el dret, el màrqueting digital, la fotografia i, fins i tot, científics ambientals, entre d’altres.

«No volem treballar de qualsevol manera, volem fer les coses bé des del primer dia i tots els integrants del grup ens prenem seriosament el projecte», destaca. «És veritat que el que feim sota el mar és, potser, la part més visible de la nostra tasca, però, en realitat, treballam cada dia per poder optimitzar al màxim les activitats que organitzan els caps de setmana», continua Puig.

Fa només un parell de mesos, a principis d’abril, Maltesa del Mar va realitzar la seua primera immersió. Des d’aleshores n’ha fet una desena per diversos punts de l’illa com ara Porroig, Cala Vedella, Cala Salada o sa Caleta. Cada vegada que es fiquen a l’aigua examinen en quines condicions es troba el fons marí i aprofiten per fotografiar tot allò que consideren que caldria revisar o, directament, treure del mar.

El biòleg marí Manu San Félix ja ha mostrat interès en la plataforma per poder donar-hi un cop de mà

«Cada dia, els integrants de la plataforma ens reunim a través de videotrucades i planifiquem el que farem en el moment que ens submergim. D’aquesta manera, quan arribam a la platja, tothom sap què ha de fer i aprofitam el temps al màxim», explica Puig.

El passat diumenge, Maltesa del Mar va senyalitzar, amb balises, els morts de sa Caleta que no estaven marcats, així com tots aquells que tenen lligades cadenes metàl·liques que, amb els corrents marins, destrossen les praderies de posidònia.

«Feim el que podem amb els recursos que tenim. Aquest cap de setmana també vàrem anotar les coordenades on es troben tots els morts que cal revisar, però amb l’embarcació que portam, que es mou massa, és difícil poder concretar res», explica frustrada aquesta submarinista.

L’objectiu de Puig passa per la conscienciació dels més jóvens, per això ja han estat a l’escola Puig d’en Valls explicant tot el que fan des de la plataforma. Ara espera que ajuntaments, entitats i persones particulars vulguin sumar-se al projecte de Maltesa del Mar. «De moment, el biòleg marí Manu San Félix ja s’ha interessat per la nostra tasca i això ja és un premi per naltros», assegura Puig.